الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

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عاجل.. أهم 10.. صدور موافقة كريمة من خادم الحرمين وتنبيه مهمة من حساب المواطن بشأن هذه الرسالة

أهم 10
أهم 10
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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام، موجزًا بأهم 10 أخبار نشرها على مدار اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:


عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يوافق على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالماضافة اعلان


صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم خلال هذا العام.. المزيد هنا

تنبيه عاجل لـ "الجوازات" بشأن تأكيد هذه البيانات قبل السفر


أصدرت المديرية العامة للجوازات، تنبيهًا مهمًا لجميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة، . المزيد هنا

عبر "بلدي".. الاشتراطات البلدية المتعلقة بالأنشطة التجارية وإصدار التراخيص


كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن غتاحة خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من الاستعلام عن رخصة مهنية عن طريق رقم الرخصة.. المزيد هنا

هل يجوز تنازل الزوج عن الدعم السكني لزوجته؟


أوضحت وزارة الإسكان أن التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين يتم عبر خدمة إلكترونية تجعل المستفيد من حقه التنازل عن الدعم سواء للزوجة أو الزوج.. المزيد هنا

عاجل.. المرور: 2000 ريال غرامة عدم إعطاء أفضلية المرور لهذه المركبات


أعلنت المديرية العامة للمررو أن عدم إعطاء أفضلية المرور لمركبات الطوارئ مخالفة مرورية غرامتها 2000 ريال.. المزيد هنا

تعرف على شروط قبول طلبات تملك العقارات في "إحكام"
حددت منصة "إحكام" ‏5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات، أولها أن يتم تقديم الطلب قبل تاريخ 1444/5/5هـ،. المزيد هنا

القصة الكاملة لانفجاري إيران: "تفجير حقيبتين عن بعد وارتفاع الضحايا لـ188 قتيلا"


ارتفعت حصيلة الانفجارين اللذين وقعا قرب قبر قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، إلى 188 قتيلا، بحسب مدير الطوارئ الإيراني.. المزيد هنا

تحالف "أوبك+": ملتزمون بالوحدة والتماسك والحوار سيتواصل لدعم الاقتصاد العالمي


جدد تحالف أوبك+ التأكيد على التزامه بالوحدة والتماسك، مؤكدا أن التعاون والحوار سيتواصل من أجل فائدة جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين وكذلك الاقتصاد العالمي.. المزيد هنا

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين حال وصولهم هذه الرسالة


أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار مواطن، يتساءل فيه عن وصوله رسالة من الحساب، بشأن رقم الحساب البنكي.. المزيد هنا

عاجل.. كيفية الاستعلام عن النتائج بنظام نور 1445؟ .. والتسجيل على النظام


تقترب اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني في المملكة من الانتهاء، فيما ينتظر الطلاب والطالبات إعلان النتائج.. المزيد هنا

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