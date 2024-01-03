عاجل.. أهم 10.. صدور موافقة كريمة من خادم الحرمين وتنبيه مهمة من حساب المواطن بشأن هذه الرسالة

أ أ

يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام، موجزًا بأهم 10 أخبار نشرها على مدار اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:







عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يوافق على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم اضافة اعلان



تنبيه عاجل لـ "الجوازات" بشأن تأكيد هذه البيانات قبل السفر



عبر "بلدي".. الاشتراطات البلدية المتعلقة بالأنشطة التجارية وإصدار التراخيص



هل يجوز تنازل الزوج عن الدعم السكني لزوجته؟



عاجل.. المرور: 2000 ريال غرامة عدم إعطاء أفضلية المرور لهذه المركبات



القصة الكاملة لانفجاري إيران: "تفجير حقيبتين عن بعد وارتفاع الضحايا لـ188 قتيلا"



تحالف "أوبك+": ملتزمون بالوحدة والتماسك والحوار سيتواصل لدعم الاقتصاد العالمي



عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين حال وصولهم هذه الرسالة



عاجل.. كيفية الاستعلام عن النتائج بنظام نور 1445؟ .. والتسجيل على النظام

