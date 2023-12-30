عاجل.. أهم 10.. شروط استخدام اسم السعودية كعلامة تجارية وإعفاء الأدوات المنزلية من الجمارك

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية من الجمارك
أقرت الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية من الرسوم الجمركية.
ننشر ضوابط استخدام اسم السعودية كعلامة تجارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ضوابط تتعلق باستخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة كعلامة تجارية.
"الزكاة": تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات حتى 30 يونيو 2024
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، حتى 30 يونيو 2024م.
بريدة تكتسي الأبيض.. "بردية" تاريخية هطلت على المدينة والأهالي يستمتعون (صور وفيديو)
بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، اكتست محافظة بريدة بكميات كثفية من البرد التي اجتاحت الشوارع والطرقات والأحياء مع طقس غير مستقر على المنطقة الشرقية.
باقي 48 ساعة لفتح باب التقديم على 126 وظيفة في وزارة الدفاع.. التفاصيل
يبدأ التقديم على وظائف وزارة الدفاع المدنية بالقوات البرية، بعد غد الأحد.
رغم كل التحديات.. إيلون ماسك يتصدر قائمة أثرياء العالم في 2023
قفز إجمالي القيمة الصافية لأغنى 500 شخص في العالم، بواقع 1.5 تريليون دولار في 2023، مقابل خسارة قدرها 1.4 تريليون دولار العام الماضي، وفقا لـ "مؤشر بلومبرج".
ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر على غزة لـ 21.507 شهداء
ارتفع عدد شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 84 على التوالي إلى 21.507 شهداء، والجرحى إلى 55.915 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء.
فرنسا.. العثور على شاب في حجرة عجلات طائرة قادمة من دولة عربية
أفادت السلطات الفرنسية بأنه عثر على شاب على قيد الحياة في حجرة معدات الهبوط في طائرة تجارية أقلعت من الجزائر إلى باريس مصابًا بانخفاض حاد في درجة حرارة الجسم.
البروكلي يحمي من السرطان
أظهرت الأبحاث أن مادة كيميائية نباتية، تعرف باسم "السلفورافان" تتواجد في طعام شائع، تتمتع بقدرات "قوية" مضادة للسرطان.
ما مخاطر نشر صور الأطفال على الإنترنت وكيف تزيلها؟
تتجه الكثير من الأسر إلى نشر صور أطفالهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على مواقع الويب أو وسائل التواصل الاجتماعي.