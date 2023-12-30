السبت، 17 جمادى الثانية 1445 ، 30 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. شروط استخدام اسم السعودية كعلامة تجارية وإعفاء الأدوات المنزلية من الجمارك

أهم 10
أهم 10
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:اضافة اعلان

شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية من الجمارك
أقرت الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية من الرسوم الجمركية.

ننشر ضوابط استخدام اسم السعودية كعلامة تجارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ضوابط تتعلق باستخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة كعلامة تجارية.

"الزكاة": تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات حتى 30 يونيو 2024
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، حتى 30 يونيو 2024م.

بريدة تكتسي الأبيض.. "بردية" تاريخية هطلت على المدينة والأهالي يستمتعون (صور وفيديو)
بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، اكتست محافظة بريدة بكميات كثفية من البرد التي اجتاحت الشوارع والطرقات والأحياء مع طقس غير مستقر على المنطقة الشرقية.

باقي 48 ساعة لفتح باب التقديم على 126 وظيفة في وزارة الدفاع.. التفاصيل
يبدأ التقديم على وظائف وزارة الدفاع المدنية بالقوات البرية، بعد غد الأحد.

رغم كل التحديات.. إيلون ماسك يتصدر قائمة أثرياء العالم في 2023
قفز إجمالي القيمة الصافية لأغنى 500 شخص في العالم، بواقع 1.5 تريليون دولار في 2023، مقابل خسارة قدرها 1.4 تريليون دولار العام الماضي، وفقا لـ "مؤشر بلومبرج".

ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر على غزة لـ 21.507 شهداء
ارتفع عدد شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 84 على التوالي إلى 21.507 شهداء، والجرحى إلى 55.915 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء.

فرنسا.. العثور على شاب في حجرة عجلات طائرة قادمة من دولة عربية
أفادت السلطات الفرنسية بأنه عثر على شاب على قيد الحياة في حجرة معدات الهبوط في طائرة تجارية أقلعت من الجزائر إلى باريس مصابًا بانخفاض حاد في درجة حرارة الجسم.

البروكلي يحمي من السرطان
أظهرت الأبحاث أن مادة كيميائية نباتية، تعرف باسم "السلفورافان" تتواجد في طعام شائع، تتمتع بقدرات "قوية" مضادة للسرطان.

ما مخاطر نشر صور الأطفال على الإنترنت وكيف تزيلها؟
تتجه الكثير من الأسر إلى نشر صور أطفالهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على مواقع الويب أو وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا

عاجل.. 5 حالات غياب مستثناة في حركة النقل الخارجي للمعلمين

أمطار القصيم.. شاهد سيول ليلية تجري أنهارًا بين القرين والدليمية

أمطار وسيول.. "الدفاع المدني" يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على الرياض وهذه المناطق لـ 9 صباحًا

شرط عمل تفويض داخلي بقيادة مركبة لمن عليه إيقاف خدمات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

علم السعودية 4:01 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

عاجل.. ننشر ضوابط استخدام اسم السعودية كعلامة تجارية

اقرأ أيضا

GCiJV7gW4AAW89h
9:45 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

حائل بيضاء.. البرد يكسو الطرق والشوارع والأحياء (فيديو وصور)

543
9:29 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود

GCh6lGJWoAAjFCJ
9:20 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

بالفيديو والصور.. مشاهد جوية لبردية الركنة شرق مهد الذهب بالمدينة

اقمار صناعية
9:17 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

الصين تنتج أول قمر صناعي يوفر خدمات الإنترنت الفضائي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الجوازات1
2:02 ص السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. بالخطوات.. كيفية تغيير الصورة في جواز السفر

مواقيت الصلاة
12:45 ص السبت، 30 ديسمبر 2023

السبت 17 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

قوى
12:00 ص السبت، 30 ديسمبر 2023

طريقة وشروط نقل العامل من منشأة إلى أخرى داخليًا عبر منصة قوى

وزارة الداخلية
11:16 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

عاجل.. فتح باب القبول والتسجيل للعمل في قطاعات وزارة الداخلية غدًا

الجمارك السعودية
9:06 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية من الجمارك

67567غ65
8:13 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

عاجل.. بريدة تكتسي الأبيض.. "بردية" تاريخية هطلت على المدينة والأهالي يستمتعون (صور وفيديو)