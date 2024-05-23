عاجل.. أهم 10.. راقٍ يتسبب في وفاة شخص وصدور نتائج الأهلية وموعد إيداع الدعم السكني

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. إيقاف حساب المواطن بحجة عدم الإنجاب.. هل وجود الأطفال شرط للاستحقاق؟
تتعدد أسباب الحرمان من استحقاق حساب المواطن، لكنها ربما كانت المرة الأولى التي يُشار فيها إلى استبعاد أحد المواطنين على خلفية عدم الإنجاب.. المزيد هنا
وكيل الأمر بالمعروف: وفاة شخص بسبب خلطات وأعشاب من أحد الرقاة (فيديو)
حذر وكيل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشؤون الميدانية والقضايا، تركي بن عبدالله الشليل، من المخالفات الشرعية من جانب ممارسي الرقية.. المزيد هنا
عاجل.. "الموارد البشرية": تعليق العمل حضوريًا بالجهات الحكومية في هذه الحالات
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، السماح بالعمل عن بُعد في الجهات الحكومية في بعض الحالات الطارئة.. المزيد هنا
عاجل.. شروط تنظيم العمل المرن.. يطبق على هؤلاء فقط ولا يتجاوز هذا العدد من الساعات شهريًا
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، الدليل الإجرائي لتنظيم العمل المرن، بعد صدور قرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتعديله.. المزيد هنا
عاجل.. استعلم الآن.. صدور نتائج الأهلية للدورة 79 من حساب المواطن
أعلن حساب المواطن عن نتائج الأهلية للدورة 79 (شهر يونيو 2024).. المزيد هنا
مطلقة وليس لديها أبناء وتعيش مع أهلها.. هل تستحق معاش الضمان؟
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط استحقاق المطلقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور.. المزيد هنا
عاجل.. هل يتم تبكير صرف حساب المواطن بسبب عيد الأضحى؟.. البرنامج يحسم الموعد
أعلن حساب المواطن عن موعد إيداع الدورة 79 (شهر يونيو 2024).. المزيد هنا
تنبيه جديد من سكني حول موعد إيداع الدعم الشهري
حدد برنامج سكني موعد إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين لشهر مايو الجاري، في أعقاب استفسارات متزايدة حول أسباب عدم الإيداع حتى الآن.. المزيد هنا
بيان عاجل من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن حادث التسمم في أحد مطاعم الرياض
في إطار ما تبذله الدولة من جهود وتُسخّره من إمكانيات لضمان السلامة والصحة العامة لكل مواطن وكل مقيم على أراضيها.. المزيد هنا