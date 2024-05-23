عاجل.. أهم 10.. راقٍ يتسبب في وفاة شخص وصدور نتائج الأهلية وموعد إيداع الدعم السكني

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. إيقاف حساب المواطن بحجة عدم الإنجاب.. هل وجود الأطفال شرط للاستحقاق؟



وكيل الأمر بالمعروف: وفاة شخص بسبب خلطات وأعشاب من أحد الرقاة (فيديو)



عاجل.. "الموارد البشرية": تعليق العمل حضوريًا بالجهات الحكومية في هذه الحالات



عاجل.. شروط تنظيم العمل المرن.. يطبق على هؤلاء فقط ولا يتجاوز هذا العدد من الساعات شهريًا



عاجل.. استعلم الآن.. صدور نتائج الأهلية للدورة 79 من حساب المواطن



مطلقة وليس لديها أبناء وتعيش مع أهلها.. هل تستحق معاش الضمان؟



عاجل.. هل يتم تبكير صرف حساب المواطن بسبب عيد الأضحى؟.. البرنامج يحسم الموعد



تنبيه جديد من سكني حول موعد إيداع الدعم الشهري



بيان عاجل من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن حادث التسمم في أحد مطاعم الرياض



رئيس الشؤون الدينية يدشن مبادرة "إكرام" استعدادًا لموسم الحج

