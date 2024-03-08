عاجل.. أهم 10.. دعم ومنحة مالية لذوي الإعاقة وموعد صرف حساب المواطن لشهر مارس

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الجمعة:
بشرى لذوي الإعاقة.. 20 ألف ريال دعم سنوي و50 ألفًا للقادرين على العمل
أقرت اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، صرف دعم مالي لا يتجاوز 20 ألف ريال سنويًا للشخص المستحق.
وقت نزول حساب المواطن لشهر مارس وشروط الاستحقاق
من المقرر أن يتم إيداع مبالغ الدفعة 76 من حساب المواطن لشهر مارس في حسابات المستفيدين المؤهلين بعد غد الأحد، على ما أفاد البرنامج.
أمطار وبرد وسيول.. محلل طقس يُحذر من نتيجة المنخفض الجوي على هذه المناطق
حذر محلل الطقس لدى المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، من نتيجة المنخفض الجوي على بعض مناطق المملكة.
أصحاب هذه الأمراض ممنوعون من الصوم في رمضان (فيديو)
كشف المستشار الإعلامي الصحي، الدكتور صبحي حداد عن الحالات الصحية التي تستوجب الإفطار في شهر رمضان.
منها 1000 بدلة.. ضبط رتب وأنواط عسكرية وشعارات مخالفة في محال بالرياض
ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض، خلال الحملة التفتيشية بمحافظة الخرج، عدداً من الرتب والأنواط العسكرية وشعارات عسكرية متنوعة، و1000 بدلة عسكرية.
خطيب المسجد الحرام: هنيئًا لمن فعل هذا الأمر قبل دخول شهر رمضان (فيديو)
حث خطيب المسجد الحرام، الشيخ فيصل غزاوي على العودة إلى الله تعالى، وتجديد التوبة النصوحة قبل دخول شهر رمضان المبارك.
كفيف يحفظ القرآن بالقراءات السبع وينافس في مسابقة الملك سلمان المحلية (فيديو)
ينافس متسابق كفيف يحفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ ٢٥، والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية بمدينة الرياض.
ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 30.878 شهيدًا
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 154 على التوالي إلى 30.878 شهيدًا، والجرحى إلى 72.402 جريح؛ معظم الضحايا النساء والأطفال.
مفوض حقوق الإنسان يستنكر حرق نسخ من القرآن الكريم
استنكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الهجمات على أماكن العبادة ، ومظاهر ازدراء الكتب المقدسة، مثل حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم، التي يغذيها التمييز والمفاهيم الخاطئة والروايات الكاذبة.
3 قتلى وجرحى.. شاهد لحظة انهيار مبنى سكني بدولة عربية
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء انهيار مبنى سكني بمنطقة الورديان بمدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، على ما أفادت وسائل إعلام مصرية.