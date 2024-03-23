عاجل.. أهم 10.. حريق بريدة وهجوم إرهابي وموعد إيداع راتب مارس وبشرى لمرضى السكري

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
الدفاع المدني: 4 وفيات في حريق ببريدة
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر جراء حريق بمدينة بريدة.
"هيئة العقار" تُعلن عن 8 أحياء مستفيدة من السجل العقاري في مكة
أعلنت الهيئة العامة للعقار، اليوم الجمعة، عن 8 أحياء في مدينة "مكة المكرمة"، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مراحل السجل العقاري، تضم 1336 قطعة عقارية.
بدء اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات
بدأت اليوم الجمعة اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية "التربوي العام"، وذلك ضمن الدورة الرابعة لهذه الاختبارات، التي ستجرى خلال الفترة من 22 - 23 مارس 2024م.
5 أيام على إيداع رواتب الموظفين الحكوميين لشهر مارس
يترقب العاملون بالقطاع الحكومي بالمملكة، موعد صرف رواتب شهر مارس خلال الأسبوع المقبل.
قدّم الآن.. حج بالمجان لمستفيدي الضمان الاجتماعي (رابط التسجيل والشروط)
أعلن الحساب الرسمي لحملة الراجحي للحج، استقبال طلبات الحج لعام 1445هـ، ابتداءً من أمس الخميس الموافق 11 من رمضان إلى 21 من رمضان.
هجوم إرهابي.. سفارة المملكة بهذه الدولة تطالب المواطنين بتوخي الحذر
أصدرت سفارة المملكة في روسيا، تحذيرًا عاجلًا لجميع المواطنين.
7 شروط للحصول على إعانة الزواج للأيتام
تمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم، إعانة مالية كدعم للزواج (تصرف لمرة واحدة فقط) بحسب الشروط والضوابط المعتمدة لذلك.
4 أشياء إيجابية تنعكس على حالتك النفسية خلال شهر رمضان
للصوم فوائد لا تقتصر على الصحة البدنية، بل تمتد إلى الصحة النفسية، فهو يساعد على أن يكون الإنسان في حالة أفضل.
قصة إطلاق اسم الباكستاني "فرمان خان" على أحد شوارع جدة (فيديو)
فرمان علي شرطوط، باكستاني مقيم، ويعمل بالمملكة، اشتهر بواقعة كارثة سيول مدينة جدة في عام 2008، حيث أنقذ 14 شخصًا من الموت وتوفي غرقًا بعدها.
لماذا ترك الشيخ السديس القنوت في صلاة الوتر الليلة؟.. تعرف على السبب
لفت الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، انتباه المصلين إلى السبب وراء ترك دعاء القنوت في صلاة الوتر.
بشرى لهؤلاء المرضى.. اعتماد علاج يُؤخذ مرة واحدة بالأسبوع
زف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، بشرى سارة لمرضى السكر.
5 عادات يومية تساعد على تقوية ذاكرتك
كشفت عالمة أعصاب عن 5 عادات يومية تعمل على تحفيز العقل وتحسين الذاكرة، بدءًا من الحصول على 8 إلى 10 ساعات من النوم ليلًا وحتى ممارسة اليقظة الذهنية.