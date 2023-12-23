السبت، 10 جمادى الثانية 1445 ، 23 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. "جريمة" الرتويت للأخبار غير الصحيحة وتنبيه من "المرور" لتجنب غرامة 2000 ريال

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
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مجلس الأمن يتخذ قراراً بشأن حرب غزة
اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا بشأن الأوضاع في غزة يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ومن دون عوائق.

احذر الرتويت للأخبار غير الصحيحة: "جريمة حتى لو كان المصدر صحيفة" (فيديو)
حذر المحامي، مشعل الرشدان، من أن إعادة النشر و"الرتويت" للشائعات والمعلومات الخاطئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تلك التي مصدرها إخباري، يتم محاسبة الشخص والصحيفة عليه حتى وإن كانت مرخصة وموثوقة.

بيان من سفارة المملكة في براغ حول واقعة إطلاق النار
نفت سفارة المملكة في التشيك، سقوط إصابات بين المواطنين السعوديين جراء حادثة إطلاق النار بجامعة تشارلز في براغ أمس الخميس، والذي أسفر عن سقوط 15 قتيلاً.

تنبيه مهم من "المرور" لتجنب غرامة 2000 ريال
أكدت المديرية العامة للمرور، على أن قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار وما في حكمها، مخالفة مرورية تستحق غرامة مالية من 1000 إلى 2000 ريال.

ما هي بطاقة امتياز الرقمية لكبار السن وكيفية استخراجها؟
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبادرة مبتكرة وفعّالة لخدمة كبار المواطنين، وهي "بطاقة الامتياز الرقمية لكبار السن".

الجمارك تحبط محاولتي تهريب 117 ألف حبة كبتاجون و6 آلاف جرام من الشبو "فيديو"
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي الحديثة والبطحاء محاولتي تهريب أكثر من 117 ألف حبة كبتاجون، وأكثر من 6 آلاف جرام من مادة الشبو، عُثر عليها مخبأة في شاحنتين.

احذر.. إطعام قرود البابون يعرضك لغرامة 500 ريال
قال مدير إدارة المشاريع في “الحياة الفطرية” المهندس عمر السديس، إن إطعام قرود البابون من قبل المارة أحد أسباب تكاثرها.

مصير حساب المواطن بعد 6 سنوات من إطلاقه
6 سنوات مضت على إطلاق حساب المواطن بعد صدور توجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في ديسمبر 2017 بإطلاق البرنامج لتخفيف الأعباء عن المواطن.
 
خطيب المسجد الحرام لمستخدمي منصات التواصل: توقفوا عن نشر القبائح والفضائح (فيديو)
حث خطيب المسجد الحرام، الشيخ صالح بن حميد، أصحاب الفضائيات والحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي على تقوى الله فيما يقدمونه.

كيف تحفظ القرآن الكريم كاملاً على طريقة الأخوين أسامة وأحمد؟ (فيديو)
استطاع الأخوان أسامة وأحمد، من الدمام، أن يحفظا القرآن الكريم كاملاً في سن مبكرة، ضمن 751 حافظًا تخرجوا من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية

تأخر النوم لمدة ساعة يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق
أظهرت دراسة، أن قلة النوم تقوض الأداء العاطفي وتزيد من خطر إصابة الشخص بالقلق والاكتئاب. كما أنه يؤثر سلبًا على المشاعر الإيجابية مثل الفرح والسعادة والرضا.

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احذر.. إطعام قرود البابون يعرضك لغرامة 500 ريال

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن

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