عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في قاتل جدته وميزانية المملكة وبدء آخر إجازة مطولة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







وزير التعليم يحذر من فضول الأطفال وافتقار الوعي للأمن السيبراني اضافة اعلان



هل وثيقة العمل الحر تؤثر على الضمان الاجتماعي؟



المرور: تغيير المعالم الأساسية للمركبة مخالفة عقوبتها 2000 ريال



عاجل.. تنبيه مهم من التأمينات حول موعد صرف ساند



كيفية احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية؟



4 تسهيلات للمعتمرين القادمين من البحرين



تنبيه مهم لمن تأخر صرف معاش الضمان الاجتماعي لهم



غدًا.. آخر إجازة مطوّلة للطلاب في الفصل الدراسي الأول



عاجل.. ميزانية المملكة في الربع الثالث: الإيرادات 258 مليار ريال والمصروفات 294 مليار



عاجل.. كتم أنفاس جدته حتى الموت.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بجازان





