الأربعاء، 17 ربيع الثاني 1445 ، 01 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في قاتل جدته وميزانية المملكة وبدء آخر إجازة مطولة

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


وزير التعليم يحذر من فضول الأطفال وافتقار الوعي للأمن السيبرانياضافة اعلان


حذر وزير التعليم من بعض التحديات التي يفرضها الأمن السيبراني، وأحدها الافتقار للوعي بالأمن السيبراني ذاته.. المزيد هنا

هل وثيقة العمل الحر تؤثر على الضمان الاجتماعي؟


أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن وثيقة العمل الحر لاتؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا

المرور: تغيير المعالم الأساسية للمركبة مخالفة عقوبتها 2000 ريال


حذرت الإدارة العامة للمرور من أن تغيير المعالم الأساسية للمركبة دون اتخاذ الإجراءات النظامية يعد مخالفة مرورية.. المزيد هنا

عاجل.. تنبيه مهم من التأمينات حول موعد صرف ساند



أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم صرف دعم ساند للمستفيدين اليوم الأربعاء.. المزيد هنا

كيفية احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية؟


حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آلية احتساب العمر في نظام التأمينات.
جاء ذلك ردًا على استفسار حول قرار مجلس الوزراء .. المزيد هنا

4 تسهيلات للمعتمرين القادمين من البحرين


أعلنت وزارة الحج والعمرة، إتاحة إمكانية تأدية العمرة للقادمين من مملكة البحرين، للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات.. المزيد هنا

تنبيه مهم لمن تأخر صرف معاش الضمان الاجتماعي لهم


بعد ساعات من بدء إيداع معاش الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين، يتساءل البعض عن سر تأخر عملية الإيداع لديه.. المزيد هنا

غدًا.. آخر إجازة مطوّلة للطلاب في الفصل الدراسي الأول


يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة والكوادر الإدارية والتعليمية.. المزيد هنا


عاجل.. ميزانية المملكة في الربع الثالث: الإيرادات 258 مليار ريال والمصروفات 294 مليار



أصدرت وزارة المالية، مساء اليوم الأربعاء، تقريرها الربعي الثالث لأداء الميزانية للعام الجاري 2023م.. المزيد هنا


عاجل.. كتم أنفاس جدته حتى الموت.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بجازان



أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة جازان، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

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