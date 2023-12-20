الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

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عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في قاتل النساء وجريمة غير مسبوقة في تاريخ الكويت

أهم 10
أهم 10
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 تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


تفوقت على الرياض.. 72 وحدة سكنية يتم فرزها يوميًا في جدةاضافة اعلان


بلغ عدد الوحدات المفرزة بجدة خلال العام الماضي 26 ألف وحدة تعادل نصف مليون متر مربع أغلبها لشقق سكنية وبمعدل.. المزيد

تنبيه عاجل لـ"الجوازات" عن تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة


أكد الحساب الرسمي لـ المديرية العامة للجوازات في المملكة، بأنه لا يُسمح للمقيم بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة.. المزيد هنا

إنشاء 12 برجًا لإسكان الحجاج في منى لزيادة الطاقة الاستيعابية


يشهد مشعر منى حاليًا إنشاء نحو 12 برجًا سكنيًا جديدًا لإسكان الحجاج خلال موسم حج العام الحالي.. المزيد هنا

عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حُكم الشرع في مقيم أنهى حياة عدة أشخاص بهذه الطريقة


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:. المزيد هنا

وزير الحج يكشف سبب التحول من "اعتمرنا" إلى "نسك" (فيديو)


كشف وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، عن سبب التحول من تطبيق "اعتمرنا" إلى منصة "نسك".. المزيد هنا

عاجل.. خطوات رفع الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية 1445 عبر منصة مدرستي


مزايا عدة توفرها منصة مدرستي، لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.. المزيد هنا

التأمينات: 4 حالات تستوجب صرف تعويض الدفعة الواحدة


أكدت المؤسسة العامة للتأمينات،أنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وذلك وفقاً للحالات التالية.. المزيد هنا

عاجل.. غير مسبوقة في تاريخ البلاد.. جريمة كبرى هزت الكويت (فيديو)


كشف الدكتور جراح القحيصان – محامي الضحية- السبب الرئيسي الذي دفع كويتي لذبح زوجته الثانية وتقطعيها إلى ما يقارب الـ14 قطعة.. المزيد هنا

كيف يستفيد الحاصل على الدعم السكني من الضمان المطور؟


اشترطت وزارة الموارد البشرية، لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي، عدم تجاوز الأسرة للحد المانع.. المزيد هنا

عاجل.. حساب المواطن..شروط وطريقة تسجيل العاملين في القطاع الخاص 1445


يؤكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن لموظفي القطاع الخاص التسجيل والاستفادة من الدعم مع أهمية توفر الشروط للحصول على الدعم المستحق من البرنامج.. المزيد هنا

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