عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في قاتل النساء وجريمة غير مسبوقة في تاريخ الكويت

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







تفوقت على الرياض.. 72 وحدة سكنية يتم فرزها يوميًا في جدة اضافة اعلان



تنبيه عاجل لـ"الجوازات" عن تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة



إنشاء 12 برجًا لإسكان الحجاج في منى لزيادة الطاقة الاستيعابية



عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حُكم الشرع في مقيم أنهى حياة عدة أشخاص بهذه الطريقة



وزير الحج يكشف سبب التحول من "اعتمرنا" إلى "نسك" (فيديو)



عاجل.. خطوات رفع الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية 1445 عبر منصة مدرستي



التأمينات: 4 حالات تستوجب صرف تعويض الدفعة الواحدة



عاجل.. غير مسبوقة في تاريخ البلاد.. جريمة كبرى هزت الكويت (فيديو)



كيف يستفيد الحاصل على الدعم السكني من الضمان المطور؟



عاجل.. حساب المواطن..شروط وطريقة تسجيل العاملين في القطاع الخاص 1445

