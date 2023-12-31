عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في قاتلي زوجاتهما وإمكانية القبض على عاملة هاربة

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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام، موجزًا بأهم 10 أخبار نشرها على مدار اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:





بأعجوبة.. "مدني بريدة" يُنقذ 9 أشخاص احتُجزوا في سيل داخل حافلة اضافة اعلان



عاجل.. مواطن يقتل زوجته خنقا بيديه في تبوك.. والداخلية تنفذ فيه حكم الشرع



أمير الشرقية يصدر قرارات إدارية عاجلة بتكليف عدد من القيادات بإمارة المنطقة



مشاهد جوية.. السيول تحول روضة الخفس لبحيرات شمال الرياض

إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام نور

بلاغ عن مشاجرة في الرياض.. والشرطة تتحرك

عاجل.. تخلى عن شرفه وارتكب جريمة نكراء.. الداخلية تنفذ حكم الشرع بأحد المواطنين