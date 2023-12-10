الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

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عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في امرأة وافدة ووفاة سائق حافلة الجبيل المدرسية

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


صدور لائحة اللجان "الوطنية والقطاعية" في غرف التجارةاضافة اعلان


أصدرت وزارة التجارة، لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية، على أن توفق أوضاعها، خلال ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة.. المزيد هنا

عاجل.. خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن على الدفعة الجديدة 1445


يتساءل الكثير من مستفيدي حساب المواطن عن خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وذلك بعد ساعات من بدء إيداع الدفعة 73 – لشهر ديسمبر.. المزيد هنا

بالتفاصيل.. المرور يُعلن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في المملكة



أعلنت الإدراة العامة للمرور، إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في مناطق مختلفة من المملكة.. المزيد هنا

عاجل.. تخلص من زوجته بشكل بشع.. تنفيذ حكم الشرع بجان في الرياض


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه.. المزيد هنا

عاجل.. "الداخلية" تُعلن عن تنفيذ حكم الشرع في وافدة أفريقية سممت مواطنة بطريقة بشعة


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بإحدى الجانيات في منطقة الرياض، فيما يلي نصه.. المزيد هنا

الخميس القادم.. الطلاب والمعلمين يتمتعون بأول إجازة مطولة في الفصل الثاني


يتمتع الطلاب والمعلمين مع نهاية دوام الخميس القادم، بأول إجازة مطولة في الفصل الدراس الثاني لهذا العام، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.. المزيد هنا

توضيح مهم من الضمان الاجتماعي بشأن عقوبة الحصول على الأموال بغير حق


كشفت وزارة الموارد البشرية أن الزكاة تُعد من مصادر أموال الضمان الاجتماعي التي لا ينبغي أن تُصرف لغير مستحقيها.. المزيد هنا

عاجل.. ضبط مزورَيْن بمطار الملك عبدالعزيز في جدة وهذا ما تم بحقهما


ضبطت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مسافرَين من الجنسية الأفغانية قدما إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتزوير جوازي سفرهما.. المزيد هنا

عاجل.. وفاة قائد سيارة حادث الجبيل المروع (تفاصيل جديدة مؤلمة)


لا تزال تداعيات وتأثيرات حادث الجبيل المروع لها آثار مؤلمة بعد وفاة الطالبات الأربعة، حيث لحق بهن قائد المركبة بحسب ما أعلنه والده.. المزيد هنا

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي الدموي للأطفال في مستشفى الولادة والأطفال بحائل


افتتح بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع حائل الصحي المرحلة الأولى من وحدة الغسيل الكلوي الدموي للأطفال... المزيد هنا

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