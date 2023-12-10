عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في امرأة وافدة ووفاة سائق حافلة الجبيل المدرسية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







صدور لائحة اللجان "الوطنية والقطاعية" في غرف التجارة اضافة اعلان



عاجل.. خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن على الدفعة الجديدة 1445



بالتفاصيل.. المرور يُعلن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في المملكة



عاجل.. تخلص من زوجته بشكل بشع.. تنفيذ حكم الشرع بجان في الرياض



عاجل.. "الداخلية" تُعلن عن تنفيذ حكم الشرع في وافدة أفريقية سممت مواطنة بطريقة بشعة



الخميس القادم.. الطلاب والمعلمين يتمتعون بأول إجازة مطولة في الفصل الثاني



توضيح مهم من الضمان الاجتماعي بشأن عقوبة الحصول على الأموال بغير حق



عاجل.. ضبط مزورَيْن بمطار الملك عبدالعزيز في جدة وهذا ما تم بحقهما



عاجل.. وفاة قائد سيارة حادث الجبيل المروع (تفاصيل جديدة مؤلمة)



افتتاح وحدة الغسيل الكلوي الدموي للأطفال في مستشفى الولادة والأطفال بحائل

