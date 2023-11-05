عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في "المالكي" وغرامة 30 مليون ريال لمرتكبي هذه المخالفة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

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عاجل.. ارتكب هذه الجريمة البشعة.. تنفيذ حُكم الشرع قصاصًا في المالكي بمكة



اعتبارًا من اليوم.. بدء الدوام الشتوي في المدارس (فيديو)



كيفية إعفاء الطالب من رسوم قياس القدرات؟



المملكة تدين التصريحات المتطرفة لوزير صهيوني بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة



السجن وغرامة تصل لـ 30 مليون ريال .. النيابة العامة تحذر من ارتكاب هذه المخالفة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا أعلنت الإدارات التعليمية في عدد من مناطق المملكة، عن بدء العمل بالدوام الشتوي، في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية التابعة لها.. المزيد هنا أعلنت وزارة المواد البشرية، أنه يتم إعفاء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي.. المزيد هنا أدانت المملكة بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال ، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في حكومة الاحتلال.. المزيد هنا

قالت النيابة العامة إن النظام يهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها والالتزام بالمبادئ البيئية وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.. المزيد هنا





عاجل.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول وجدول الإجازات



عاجل.. غرامة 10 ملايين ريال.. المحظورات الـ 14 في مشروع "نظام الإعلام"



قرار جديد لـ"المواصفات" حول التفويض لإجراء الفحص الفني للمركبات



توضيح مهم من "الجوازات" بشأن طريقة سداد رسوم جواز السفر إلكترونيا



فيديو يوثق حادثا مروعا لانقلاب "جيب" على طريق سريع

