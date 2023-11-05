عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في "المالكي" وغرامة 30 مليون ريال لمرتكبي هذه المخالفة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. ارتكب هذه الجريمة البشعة.. تنفيذ حُكم الشرع قصاصًا في المالكي
بمكة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
اعتبارًا من اليوم.. بدء الدوام الشتوي في المدارس (فيديو)
أعلنت الإدارات التعليمية في عدد من مناطق المملكة، عن بدء العمل بالدوام الشتوي، في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية التابعة لها.. المزيد هنا
كيفية إعفاء الطالب من رسوم قياس القدرات؟
أعلنت وزارة المواد البشرية، أنه يتم إعفاء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي.. المزيد هنا
المملكة تدين التصريحات المتطرفة لوزير صهيوني بشأن إلقاء قنبلة نووية على
غزة
أدانت المملكة بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال ، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في حكومة الاحتلال.. المزيد هنا
السجن وغرامة تصل لـ 30 مليون ريال .. النيابة العامة تحذر من ارتكاب هذه المخالفة
قالت النيابة العامة إن النظام يهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها والالتزام بالمبادئ البيئية وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.. المزيد هنا
عاجل.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول وجدول
الإجازات
تنطلق اليوم الأحد اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بالمملكة.. المزيد هنا
عاجل.. غرامة 10 ملايين ريال.. المحظورات الـ 14 في مشروع "نظام
الإعلام"
طرحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، مشروع "نظام الإعلام" للعموم على منصة "استطلاع" لإبداء مرئياتهم حياله... المزيد هنا
قرار جديد لـ"المواصفات" حول التفويض لإجراء الفحص الفني
للمركبات
أكدت "المواصفات السعودية" على إمكانية تفويض من ينوب عنك لإجراء الفحص الفني الدوري لمركبت توفيرا للجهد والوقت.. المزيد هنا
توضيح مهم من "الجوازات" بشأن طريقة سداد رسوم جواز السفر إلكترونيا
كشفت الجوازات عن طريقة سداد رسوم جواز السفر بشكل إلكتروني عبر منصة "أبشر" من خلال خدمة المدفوعات الحكومية.. المزيد هنا
فيديو يوثق حادثا مروعا لانقلاب "جيب" على طريق سريع
التقطت كاميرا مراقبة لإحدى المركبات ، تعرض سيارة " جيب " لحادث تصادم بمركبة أخرى على طريق سريع، بسبب اختلال عجلة القيادة .. المزيد هنا