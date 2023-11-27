عاجل.. أهم 10.. تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني وتمديد هدنة غزة وتوقيف تنظيم إجرامي

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







عاجل.. "الصحة": يجب القيام بهذا الأمر فورًا في حال عدم توافر مواعيد بتطبيق صحتي اضافة اعلان



عاجل.. تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني



احتيال مالي وغسل أموال.. إيقاف تنظيم إجرامي استولى على 16 مليون ريال



تجاوز حافلات النقل المدرسي مخالفة مرورية بقيمة ضخمة.. تعرف عليها



توضيح مهم بشأن تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي والحقيبة المدرسية



عاجل.. موعد وطريقة معرفة أهلية الضمان الاجتماعي 1445



تنبيه مهم.. إيقاف المعاش عن الوريثة في هذه الحالة



وزير الموارد: دخول 167 ألف مواطن سوق العمل في 12 شهر فقط



عاجل.. ماذا تفعل إذا ضاع جواز السفر؟ (تفاصيل)



تمديد الهدنة في غزة يومين إضافيين



هل محافظة القويعية مشمولة بدعم برنامج ريف؟

