الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني وتمديد هدنة غزة وتوقيف تنظيم إجرامي

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


عاجل.. "الصحة": يجب القيام بهذا الأمر فورًا في حال عدم توافر مواعيد بتطبيق صحتياضافة اعلان


حددت وزارة الصحة، آلية الحجز للحصول على التطعيم من الأنفلونزا الموسمية  عبر تطبيق صحتي.. المزيد هنا

عاجل.. تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني


قررت وزارة التعليم، تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني إلى يوم الخميس 5 من شعبان، على أن تكون إجازة يوم التأسيس في 12 من الشهر نفسه.. المزيد هنا

احتيال مالي وغسل أموال.. إيقاف تنظيم إجرامي استولى على 16 مليون ريال


أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 13 متهمًا بتهمة الاحتيال المالي.. المزيد هنا

تجاوز حافلات النقل المدرسي مخالفة مرورية بقيمة ضخمة.. تعرف عليها


طالب المرور السعودي، قائدي المركبات عدم تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطرق، حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات.. المزيد هنا

توضيح مهم بشأن تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي والحقيبة المدرسية


أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة 24 لشهر نوفمبر الجاري.. المزيد هنا

عاجل.. موعد وطريقة معرفة أهلية الضمان الاجتماعي 1445


معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين.. المزيد هنا

تنبيه مهم.. إيقاف المعاش عن الوريثة في هذه الحالة


قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنه يتم ايقاف المعاش للوريثة في حال كان الدخل من العمل 3000 ريال أو أكثر.. المزيد هنا

وزير الموارد: دخول 167 ألف مواطن سوق العمل في 12 شهر فقط


بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بمدينة الرياض، تحت عنوان: «التشريعات والسياسات الحكومية - رؤى وتطلعات»، وبمشاركة منظمة العمل الدولية.. المزيد هنا

عاجل.. ماذا تفعل إذا ضاع جواز السفر؟ (تفاصيل)



من حق المواطن الحصول على جواز سفر متى شاء،  وانتهاء سريان صلاحية جواز السفر لا يترتب عليها أي غرامات مالية.. المزيد هنا

تمديد الهدنة في غزة يومين إضافيين


أعلنت وكالة "رويترز" الإخبارية في نبأ عاجل عن تمديد الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والكيان المحتل ليومين إضافيين.. المزيد هنا

هل محافظة القويعية مشمولة بدعم برنامج ريف؟


أوضح برنامج ريف تفاصيل الدعم والقطاعات المستهدفة من الدعم في منطقة الرياض.. المزيد هنا

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