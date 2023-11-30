عاجل.. أهم 10.. تفاصيل وفاة 4 طالبات داخل حافلة مدرسية وإغلاق حديقة الأمير ماجد

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







عاجل.. طريقة استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة قيمة الراتب المستحق 1445 اضافة اعلان



عاجل.. التفاصيل الكاملة لحادث الجبيل المروع الذي أدى إلى وفاة 4 طالبات.. مواراة الجثامين الثرى



إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للرجال



عاجل.. موعد صرف ساند للمتعطلين عن العمل



اتفاقيات واستثمارات بالمليارات.. بيان مشترك في ختام زيارة رئيس البرازيل للمملكة



تحذير مهم من المرور لجميع السائقين.. ما الأمر؟



"أوبك +" تدرس تمديد المملكة لخفضها الطوعي مع تخفيضات لباقي الأعضاء



عاجل.. بعد دوران الأغنام.. تجمد الدجاج وعودته للحركة "هل اقترب الزلزال"؟



فيديو متداول لمشاجرة جماعية أثناء التطعيس بمنطقة صحراوية



أمانة جدة تعلن عن إغلاق حديقة الأمير ماجد مؤقتًا .. لهذا السبب





