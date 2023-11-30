الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. تفاصيل وفاة 4 طالبات داخل حافلة مدرسية وإغلاق حديقة الأمير ماجد

أهم 10
أهم 10
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


عاجل.. طريقة استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة قيمة الراتب المستحق 1445اضافة اعلان


تتيح حاسبة الضمان الاجتماعي المطور للمستفيد تقدير المعاش المستحق له ولأفراد أسرته، والذي يختلف من أسرة لأخرى. . المزيد هنا

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحادث الجبيل المروع الذي أدى إلى وفاة 4 طالبات.. مواراة الجثامين الثرى


شيّع أهالي الجبيل عصر اليوم الخميس، أربع طالبات من الثانوية السادسة للبنات بالجبيل الصناعية، اللواتي توفين في حادث مروري مروع وقع أمس... المزيد هنا

إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للرجال


أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي أول - جندي) للرجال.. المزيد هنا

عاجل.. موعد صرف ساند للمتعطلين عن العمل


حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف دعم ساند لشهر ديسمبر.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة.. المزيد هنا

اتفاقيات واستثمارات بالمليارات.. بيان مشترك في ختام زيارة رئيس البرازيل للمملكة


صدر بيان مشترك في ختام زيارة فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية للمملكة، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

تحذير مهم من المرور لجميع السائقين.. ما الأمر؟


أصدرت المديرية العامة للمرور تحذيرًا عاجلًا لجميع السائقين في مناطق المملكة.
وأوضحت على حسابها في منصة.. المزيد هنا


"أوبك +" تدرس تمديد المملكة لخفضها الطوعي مع تخفيضات لباقي الأعضاء


تدرس "أوبك+" تدرس تمديد المملكة لخفضها الطوعي مع إجراء تخفيضات لباقي الأعضاء المجموعة، حسب وكالة "رويتر".. المزيد هنا


عاجل.. بعد دوران الأغنام.. تجمد الدجاج وعودته للحركة "هل اقترب الزلزال"؟


ارتبط في الأذهان أي ظاهرة من حركات غير عادية للطيور أو الحيوانات بمخاوف من وقوع زلزال.. المزيد هنا

فيديو متداول لمشاجرة جماعية أثناء التطعيس بمنطقة صحراوية


وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص، في عملية تطعيس بمنطقة صحرواية.. المزيد هنا

أمانة جدة تعلن عن إغلاق حديقة الأمير ماجد مؤقتًا .. لهذا السبب


أعلنت أمانة محافظة جدة، مساء اليوم الخميس، إغلاق حديقة الأمير ماجد مؤقتًا ولمدة أربعة أيام وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.. المزيد هنا

اقرأ أيضا

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
9:02 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. توضيح من التأمينات حول أسهل طريقة للتحقق من الاشتراك

2023-11-30_17-59-34
7:33 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

أمانة جدة تعلن عن إغلاق حديقة الأمير ماجد مؤقتًا .. لهذا السبب

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
7:01 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

طلب عاجل من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لحماية حقوق المستخدمين

القات المخدر - جازان - المخدرات
6:36 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

حرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب 165 كجم من نبات القات المخدر

اقرأ أيضا

في حال انطبقت الأهلية لدورة ديسمبر متى يتم صرف دعم حساب المواطن؟

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية كوريا

أخبار السعودية.. موعد صرف ساند للمتعطلين عن العمل وعشرات الوظائف لمختلف المؤهلات

وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية

بالفيديو.. شركة "إكس بنج" تستعرض سياراتها الطائرة في بكين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حادث سيارة 1:07 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. لفظن أنفاسهن الأخيرة داخل الحافلة .. وفاة 4 طالبات في حادث مروع بالجبيل

download 3:52 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

توضيح عاجل لـ"التأمينات" بشأن التقاعد المبكر المدني والعسكري

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 8:45 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

أعلاها 35 وأقلها 9.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

اختبار الأختبارات اختبارات 7:56 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

مع بداية آخر إجازة مطولة.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

اقرأ أيضا

خ789789
4:43 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

تحرك سريع.. ضبط شخصين بمنطقة القصيم ارتكبا هذا الأمر

أمطار مكة
4:22 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على القنفذة بمنطقة مكة

بيان مشترك
3:33 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

اتفاقيات واستثمارات بالمليارات.. بيان مشترك في ختام زيارة رئيس البرازيل للمملكة

GALa2hVW0AEo0wI
3:11 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل لـ "أمانة جدة" بشأن إغلاق طريق المدينة المنورة فجر الجمعة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
11:00 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تفاصيل وفاة 4 طالبات داخل حافلة مدرسية وإغلاق حديقة الأمير ماجد

حساب المواطن
10:59 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

موظفة مستقلة تريد تسجيل أمها المتزوجة في حساب المواطن.. ماذا تفعل؟

الضمان الاجتماعي المطور
10:00 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. برقم الهوية.. 10 خطوات للاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
9:02 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. توضيح من التأمينات حول أسهل طريقة للتحقق من الاشتراك

وزارة الطاقة
8:13 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

بعضها لا يتطلب الخبرة.. وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

حساب المواطن
8:09 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من حساب المواطن لرب الأسرة حول حذف التابع