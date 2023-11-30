عاجل.. أهم 10.. تفاصيل وفاة 4 طالبات داخل حافلة مدرسية وإغلاق حديقة الأمير ماجد

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. طريقة استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة قيمة الراتب
المستحق 1445
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تتيح حاسبة الضمان الاجتماعي المطور للمستفيد تقدير المعاش المستحق له ولأفراد أسرته، والذي يختلف من أسرة لأخرى. . المزيد هنا
عاجل.. التفاصيل الكاملة لحادث الجبيل المروع الذي أدى إلى وفاة 4 طالبات..
مواراة الجثامين الثرى
شيّع أهالي الجبيل عصر اليوم الخميس، أربع طالبات من الثانوية السادسة للبنات بالجبيل الصناعية، اللواتي توفين في حادث مروري مروع وقع أمس... المزيد هنا
إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للرجال
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي أول - جندي) للرجال.. المزيد هنا
عاجل.. موعد صرف ساند للمتعطلين عن العمل
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف دعم ساند لشهر ديسمبر.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة.. المزيد هنا
اتفاقيات واستثمارات بالمليارات.. بيان مشترك في ختام زيارة رئيس البرازيل
للمملكة
صدر بيان مشترك في ختام زيارة فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية للمملكة، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
تحذير مهم من المرور لجميع السائقين.. ما الأمر؟
أصدرت المديرية العامة للمرور تحذيرًا عاجلًا لجميع السائقين في مناطق المملكة.
وأوضحت على حسابها في منصة.. المزيد هنا
"أوبك +" تدرس تمديد المملكة لخفضها الطوعي مع تخفيضات لباقي
الأعضاء
تدرس "أوبك+" تدرس تمديد المملكة لخفضها الطوعي مع إجراء تخفيضات لباقي الأعضاء المجموعة، حسب وكالة "رويتر".. المزيد هنا
عاجل.. بعد دوران الأغنام.. تجمد الدجاج وعودته للحركة "هل اقترب الزلزال"؟
ارتبط في الأذهان أي ظاهرة من حركات غير عادية للطيور أو الحيوانات بمخاوف من وقوع زلزال.. المزيد هنا
فيديو متداول لمشاجرة جماعية أثناء التطعيس بمنطقة صحراوية
وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص، في عملية تطعيس بمنطقة صحرواية.. المزيد هنا
أمانة جدة تعلن عن إغلاق حديقة الأمير ماجد مؤقتًا .. لهذا السبب
أعلنت أمانة محافظة جدة، مساء اليوم الخميس، إغلاق حديقة الأمير ماجد مؤقتًا ولمدة أربعة أيام وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.. المزيد هنا