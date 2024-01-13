عاجل.. أهم 10.. تخفيض رسوم الإقامة المميزة بالمملكة وإلغاء الكفالة لـ 5 مهن

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:



وصول 5100 طن من المساعدات الغذائية والدوائية السعودية لقطاع غزة (فيديو) اضافة اعلان

وصلت شاحنات تحمل مساعدات المملكة إلى ميناء بورسعيد، عبر الجسر البري، في طريقها إلى قطاع غزة عبر مدينة العريش.



شرطة الرياض تطيح بـ 3 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي وهم يقومون بهذا الأمر

أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على 3 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية.



إلغاء الكفيل لـ 5 مهن.. تعرف على مميزات إلغاء الكفالة للموظف وصاحب العمل

بهدف تحسين علاقة العمل بين الطرفين "الموظف وجهة العمل"، أعلنت المملكة عن مبادرة لإلغاء الكفالة لـ 5 مهن، توفر العديد من المميزات للاقتصاد وأصحاب هذه المهن.



تخفيض رسوم الإقامة المميزة إلى 4 آلاف ريال

قرر مركز الإقامة المميزة في المملكة مؤخرًا، تخفيض رسومها للفئات المستهدفة إلى 4 آلاف ريال فقط تدفع لمرة واحدة.



حقيقة الأحاديث عن فضل شهر رجب وماذا قال العلماء عنها؟



يوافق غدًا السبت غرة شهر رجب، أحد الأشهر الحرم الأربعة، التي ميزها القرآن الكريم عن بقية الشهور الأخرى، .



الأمين العام لمجلس التعاون: تطورات الأحداث في البحر الأحمر تستوجب ضبط النفس

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن بالغ القلق بشأن التطورات والأحداث الجارية في منطقة البحر الأحمر والعمليات العسكرية التي تعرض لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية.



قناة السويس: لا صحة لتعليق الملاحة بسبب أحداث البحر الأحمر



قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خلال بيان، اليوم الجمعة، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين.



بعد انتهاء الإجازة.. نصائح للتعامل مع طفلك الذي لا يرغب بالعودة إلى المدرسة

يعود أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة من طلاب التعليم العام إلى مقاعدهم الدراسية بعد غد الأحد، بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.



حقيقة أم شائعة.. هل يصبح العسل سامًا عند تسخينه؟

يحتوي العسل على جزء كبير من السكر، بالإضافة إلى مزيج من الأحماض الأمينية. والفيتامينات والمعادن والحديد والزنك ومضادات الأكسدة.



