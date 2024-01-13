السبت، 01 رجب 1445 ، 13 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. تخفيض رسوم الإقامة المميزة بالمملكة وإلغاء الكفالة لـ 5 مهن

أهم 10
أهم 10
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

وصول 5100 طن من المساعدات الغذائية والدوائية السعودية لقطاع غزة (فيديو)اضافة اعلان
وصلت شاحنات تحمل مساعدات المملكة إلى ميناء بورسعيد، عبر الجسر البري، في طريقها إلى قطاع غزة عبر مدينة العريش.

شرطة الرياض تطيح بـ 3 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي وهم يقومون بهذا الأمر
أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على 3 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية.

إلغاء الكفيل لـ 5 مهن.. تعرف على مميزات إلغاء الكفالة للموظف وصاحب العمل
بهدف تحسين علاقة العمل بين الطرفين "الموظف وجهة العمل"، أعلنت المملكة عن مبادرة لإلغاء الكفالة لـ 5 مهن، توفر العديد من المميزات للاقتصاد وأصحاب هذه المهن.

تخفيض رسوم الإقامة المميزة إلى 4 آلاف ريال
قرر مركز الإقامة المميزة في المملكة مؤخرًا، تخفيض رسومها للفئات المستهدفة إلى 4 آلاف ريال فقط تدفع لمرة واحدة.

حقيقة الأحاديث عن فضل شهر رجب وماذا قال العلماء عنها؟

يوافق غدًا السبت غرة شهر رجب، أحد الأشهر الحرم الأربعة، التي ميزها القرآن الكريم عن بقية الشهور الأخرى، .

الأمين العام لمجلس التعاون: تطورات الأحداث في البحر الأحمر تستوجب ضبط النفس
أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن بالغ القلق بشأن التطورات والأحداث الجارية في منطقة البحر الأحمر والعمليات العسكرية التي تعرض لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية.

قناة السويس: لا صحة لتعليق الملاحة بسبب أحداث البحر الأحمر

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خلال بيان، اليوم الجمعة، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين.

بعد انتهاء الإجازة.. نصائح للتعامل مع طفلك الذي لا يرغب بالعودة إلى المدرسة
يعود أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة من طلاب التعليم العام إلى مقاعدهم الدراسية بعد غد الأحد، بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

حقيقة أم شائعة.. هل يصبح العسل سامًا عند تسخينه؟
يحتوي العسل على جزء كبير من السكر، بالإضافة إلى مزيج من الأحماض الأمينية. والفيتامينات والمعادن والحديد والزنك ومضادات الأكسدة.

اقرأ أيضا

"الحج" تنبه ضيوف الرحمن لهذا الأمر المهم عند الذهاب إلى الحرمين

الأمين العام لمجلس التعاون: تطورات الأحداث في البحر الأحمر تستوجب ضبط النفس

جامعة الأميرة نورة تفتح التسجيل في برنامج رخصة العمل التطوعي

الآن.. شاهد تكاثف الغيوم الممطرة على طريق الهدا بالطائف

عاجل.. شرطة الرياض تطيح بـ 3 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي وهم يقومون بهذا الأمر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

65756764 7:15 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. شرطة الرياض تطيح بـ 3 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي وهم يقومون بهذا الأمر

أخبار السعودية 4:04 م الخميس، 11 يناير 2024

أخبار السعودية.. موعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني والتقديم على الإقامة المميزة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 3:02 ص الإثنين، 08 يناير 2024

مشاجرة واعتداء على 3 نساء.. الإطاحة بشخصين في الطائف (فيديو)

GDO_bwWWAAE822w 2:09 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. أمن الطرق يلقي القبض على شخص لقيامه بإحراق هذه المعدة علناً (صور وفيديو)

اقرأ أيضا

كبار السن
6:51 م الجمعة، 12 يناير 2024

السجن والغرامة.. تعرف على عقوبة إهمال كبير السن

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
6:03 م الجمعة، 12 يناير 2024

في حملات مفاجئة.. الأمن يباغت مقيمين لتهريبهم المخدرات

غزة2
5:58 م الجمعة، 12 يناير 2024

وصول 5100 طن من المساعدات الغذائية والدوائية السعودية لقطاع غزة (فيديو)

فعف67
5:49 م الجمعة، 12 يناير 2024

اقتصادي: يمكن القضاء على التستر التجاري عن طريق حامل الإقامة المميزة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

العالم فى اسبوع
7:10 م الجمعة، 12 يناير 2024

العالم في أسبوع.. 3.4 مليار ريال من حساب المواطن وطريقة الحصول على الإقامة المميزة بالمملكة

الموارد البشرية
6:58 م الجمعة، 12 يناير 2024

إلغاء الكفيل لـ 5 مهن.. تعرف على مميزات إلغاء الكفالة للموظف وصاحب العمل

حساب المواطن - ريال
6:06 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص نسبة الاستحقاق لكل فرد

الإقامة المميزة
6:06 م الجمعة، 12 يناير 2024

تخفيض رسوم الإقامة المميزة إلى 4 آلاف ريال

657
5:21 م الجمعة، 12 يناير 2024

محلل طقس: بعض تطبيقات رصد الأحوال الجوية غير دقيقة ويوصي بهذا التطبيق

الهيئة العامة للنقل
5:17 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. هيئة النقل تحدد شروط تفويض هيئات التصنيف الدولية الراغبة في العمل بالمملكة