عاجل.. أهم 10.. تحذير الدفاع المدني وحساب المواطن يلوح مجددًا للبنوك بهذا الإجراء

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







منها مكة.. "الدفاع المدني" يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر اضافة اعلان



وصول الطائرة السعودية الأولى لإغاثة الفلسطينيين إلى مطار العريش (فيديو)



عاجل.. الصندوق العقاري يفعل مبادرة الدعم الفوري غير المسترد بمقدار 150 ألف ريال



خدمة اليوم.. 8 خطوات للاعتراض على مخالفات الرصد الإلكتروني "ساهر"



عاجل.. بعد إيداع الدفعة 72.. توضيح من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي



بنسبة 41%.. ديوان المظالم يُعلن انخفاض مدد الفصل في دعاوى العقود الإدارية



عاجل.. هل يتم تبكير موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر؟.. رد من البرنامج



منح 180 ترخيصَ مقرٍ للشركات الإقليمية بالمملكة



بعد صرف دفعة نوفمبر.. حساب المواطن يلوح مجددًا للبنوك بهذا الإجراء



عاجل.. هل يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن العامل بعد مرور عام؟

