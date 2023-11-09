الخميس، 25 ربيع الثاني 1445 ، 09 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. تحذير الدفاع المدني وحساب المواطن يلوح مجددًا للبنوك بهذا الإجراء

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


منها مكة.. "الدفاع المدني" يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذراضافة اعلان


دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.. المزيد هنا

وصول الطائرة السعودية الأولى لإغاثة الفلسطينيين إلى مطار العريش (فيديو)


نشرت فضائية "الإخبارية"، مقطع فيديو يظهر وصول الطائرة السعودية الأولى لإغاثة الشعب الفلسطيني إلى مطار العريش المصري، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.. المزيد هنا

عاجل.. الصندوق العقاري يفعل مبادرة الدعم الفوري غير المسترد بمقدار 150 ألف ريال


أعلن صندوق التنمية العقارية عن تفعيل باقة البناء الذاتي لمستفيدي "سكني" الراغبين في بناء منازلهم، وذلك بالشراكة مع البنك السعودي الأول.. المزيد هنا

خدمة اليوم.. 8 خطوات للاعتراض على مخالفات الرصد الإلكتروني "ساهر"


تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الخميس، أهم الخطوات اللازمة للاعتراض على مخالفات الرصد الإلكتروني "ساهر".. المزيد هنا

عاجل.. بعد إيداع الدفعة 72.. توضيح من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي


أفاد حساب المواطن بأن الدفعة 72 – شهر نوفمبر التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين قبل ساعات، صدرت مشمولة بالدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده.. المزيد هنا

بنسبة 41%.. ديوان المظالم يُعلن انخفاض مدد الفصل في دعاوى العقود الإدارية


أعلن ديوان المظالم مُمَثلًا في مركز دعم القرار عن انخفاض متوسط مدد الفصل في دعاوى العقود الإدارية لدى المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة بنسبة 41% .. المزيد هنا

عاجل.. هل يتم تبكير موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر؟.. رد من البرنامج


يوافق موعد إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين – 24 من كل شهر – هذا الشهر يوم الجمعة 24 من نوفمبر، مما دفع البعض للتساؤل حول إمكانية تبكيره.. المزيد هنا

منح 180 ترخيصَ مقرٍ للشركات الإقليمية بالمملكة


وصل عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في المملكة 180 شركة حتى نوفمبر الجاري، متجاوزة العدد المستهدف لها والبالغ 160 شركة.. المزيد هنا


بعد صرف دفعة نوفمبر.. حساب المواطن يلوح مجددًا للبنوك بهذا الإجراء


لوح حساب المواطن مجددًا باتخاذ إجراءات ضد البنوك في حال الإقدام على خصم المستحقات من مبلغ الدعم من حسابات المستفيدين.. المزيد هنا

عاجل.. هل يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن العامل بعد مرور عام؟


تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن إمكانية إلغاء بلاغ تغيب عن أحد العمال بعد مرور عام.. المزيد هنا

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