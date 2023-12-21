الجمعة، 09 جمادى الثانية 1445 ، 22 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. بيان عاجل من الديوان الملكي وتطبيق حكم الشرع في وافدين وإعفاء المتوفي من الرهن

أهم 10
أهم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
 تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

"التعليم" تطالب بفك الارتباط بين العلاوة السنوية والرخصة المهنيةاضافة اعلان


طالب وزير التعليم، يوسف البنيان، بفك ارتباط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، حسب القرار الذي يفترض تطبيقه ابتداء من بداية 2025.. المزيد هنا

توضيح عاجل من "أبشر" حول تجديد إقامة عامل منزلي خارج المملكة


كشفت منصة أبشر، بأنه يمكن تجديد إقامة عامل منزلي إذا كان خارج المملكة.. المزيد هنا

عاجل.. خانوا الأمانة.. "النيابة" توقف 4 مواطنين بتهمة التصرف بأموال جمعية غير ربحية


باشرت النيابة العامة التحقيق في قضية تتعلق باتهام أربعة مواطنين قاموا بخيانة الأمانة الموكلة إليهم في إدارة إحدى الجمعيات الخيرية، والتصرف بسوء نية.. المزيد هنا

عاجل.. "التعليم": تحويل الدراسة عن بعد في هذه الحالات الجوية


أتاحت وزارة التعليم، الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد في الحالات الطارئة عند الحاجة إلى تعليق الدراسة.. المزيد هنا

"الأزمات والكوارث" بمكة المكرمة يحذر المواطنين من خطورة هذا الأمر


أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة بجميع المواطنين بأخد الحيطة والحذر، وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.. المزيد هنا

عاجل.. تحذير من حالة مطرية تبدأ الجمعة على مكة والمدينة وهذه المناطق


حذر أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، من حالة مطرية تبدأ يوم غد الجمعة على مناطق مختلفة من المملكة.. المزيد هنا

مساند يوضح الإجراء المطلوب حالة إلغاء العقد قبل وصول العامل


أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة، "مساند"، الإجراء المطلوب حالة إلغاء العقد قبل وصول العامل.. المزيد هنا


عاجل.. بهذه الطريقة يتم إعفاء المتوفي من الرهن


تفاعل حساب "العناية بالمستفيدين" التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار، بشأن طريقة إعفاء المتوفي من الرهن.. المزيد هنا

الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود


صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي".. المزيد هنا

عاجل.. أنهيا حياته بحيلة ماكرة وقاما بإخفاء الجثة.. تنفيذ حكم الشرع في وافدين بجازان


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل حداً بجانيين في منطقة جازان، وفيما يلي نص البيان:.. المزيد هنا

اقرأ أيضا

عاجل.. أنهيا حياته بحيلة ماكرة وقاما بإخفاء الجثة.. تنفيذ حكم الشرع في وافدين بجازان

تفاصيل جديدة في واقعة اختطاف طفلتين بعد تخديرهما في مصر.. "الأم" تخرج عن صمتها

هل يمكن النظر في طلبات التملك التي تم إحياؤها بعد 1387هـ؟ إحكام توضح

توضيح من هيئة الزكاة بشأن مدفوعات التعويض وضريبة القيمة المضافة

حرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب 105 كجم من القات المخدر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 5:05 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. قيمة استحقاقك في الضمان الاجتماعي وصرف معاش التأمينات في هذا الموعد

أهم 10 11:01 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. إكسبو 2030 بالمملكة والداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطنين أحدهما قتل أخاه

أهم 10 10:02 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في وافد بالرياض وبشرى من الزكاة والضريبة

الداخلية 5:10 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في وافد لارتكابه جريمة بشعة.. وهذه جنسيته

اقرأ أيضا

صناعة الحلوى والكيك - برنامج ريف
6:27 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

برنامج ريف: 5 منتجات وأنشطة مشمولة بالدعم في الدوادمي

حساب مواطن
5:50 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

هل يلزم تطابق العنوان الوطني مع عقد الإيجار للحصول على دعم حساب المواطن؟

الاحتيال - قرصنة - هكر -0- احتيال المواقع
5:34 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

دراسة تكشف مفاجأة: 54% من المواطنين تعرضوا للاحتيال عبر الإنترنت

وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
5:26 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

بتوجيه من ولي العهد .. وزير الدفاع يصل العاصمة البريطانية لندن في زيارةٍ رسمية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الدفاع المدني - العقيق - السيول - ارشيف الصور
12:00 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار رعدية وجريان سيول.. تحذير مهم من الدفاع المدني لأهالي 9 مناطق

أهم 10
11:02 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. بيان عاجل من الديوان الملكي وتطبيق حكم الشرع في وافدين وإعفاء المتوفي من الرهن

WhatsApp Image 2023-12-21 at 8.56.00 PM
10:00 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. "تعليم الرياض" يكشف عن تسمم 9 طالبات ويوضح آخر تطورات حالتهن الصحية

حساب المواطن
9:59 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

حساب المواطن يحدد الوقت المخصص للاعتراض على الأهلية

وزارة الداخلية
9:00 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. أنهيا حياته بحيلة ماكرة وقاما بإخفاء الجثة.. تنفيذ حكم الشرع في وافدين بجازان

حساب المواطن
8:45 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

توجيه مهم من حساب المواطن للمطلقة حالة استلام الزوج الدعم الشهري