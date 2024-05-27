عاجل.. أهم 10.. بيان الديوان الملكي و"المعيقلي" خطيبا ليوم عرفة وتنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بجازان

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
الديوان الملكي:
وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل
آل سعود
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.. المزيد هنا
عاجل.. كيف أستخرج بدل فاقد لرخصة القيادة من
"أبشر"؟.. "المرور" يجيب
أوضّحت الإدارة العامة للمرور طريقة وخطوات إصدار بدل فاقد لرخصة القيادة من "أبشر".. المزيد هنا
9 ملايين ريال مكافآت للمبلغين عن الأوقاف
"المجهولة"
كشفت الهيئة العامة للأوقاف، أنها قدمت مجموعة من المكافآت للمبلغين عن الأوقاف المجهولة بلغت أكثر من.. المزيد هنا
عاجل بعد إعلان الأهلية.. هل يتم التبكير بصرف
معاش الضمان الاجتماعي لشهر مايو؟
أُعلنت اليوم الثلاثاء نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي ، فيما يتساءل المؤهلون عن موعد إيداع المعاش الشهري وما إذا كان سيتم التبكير به.. المزيد هنا
الهيئة العامة للطرق تُطلق كود الطرق السعودي
ليكون مرجعًا لجميع الجهات المنفذةأطلقت الهيئة العامة للطرق كود الطرق السعودي،
المرجع الفني للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بجميع مستوياتها،.. المزيد هنا
لماذا لا تتعامد الشمس فوق الرياض؟
"المسند" يوضح
كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، عبدالله المسند، عن سر عدم تعامد الشمس فوق الرياض.. المزيد هنا
عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع في جانٍ أنهى حياة مواطن بجازان
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، فيما يلي نص البيان:.. المزيد هنا
عاجل.. صدور موافقة كريمة.. "المعيقلي" خطيبا ليوم عرفة لحج هذا العام 1445 هـ
أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي عن صدور الموافقة الملكية الكريمة؛.. المزيد هنا
عاجل.. الحج والعمرة تعلن عن باقات حج جديدة بمزايا وخدمات نوعية.. التفاصيل ورابط التقديم
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن باقات حج جديدة، بمزايا وخدمات توفّر رحلة ميسّرة وتجربة ثرية للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة.. المزيد هنا
عبر أبشر.. خطوات إصدار شهادة الوفاة أو استعراضها إلكترونيًا
كشفت المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية "أبشر"، أن خدمة إصدار شهادة الوفاة الرقمية واستعراضها يمكن الحصول عليها إلكترونيًا.. المزيد هنا