عاجل.. أهم 10.. بيان الديوان الملكي و"المعيقلي" خطيبا ليوم عرفة وتنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بجازان

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود



عاجل.. كيف أستخرج بدل فاقد لرخصة القيادة من "أبشر"؟.. "المرور" يجيب



9 ملايين ريال مكافآت للمبلغين عن الأوقاف "المجهولة"



عاجل بعد إعلان الأهلية.. هل يتم التبكير بصرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر مايو؟



الهيئة العامة للطرق تُطلق كود الطرق السعودي ليكون مرجعًا لجميع الجهات المنفذة



لماذا لا تتعامد الشمس فوق الرياض؟ "المسند" يوضح



عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع في جانٍ أنهى حياة مواطن بجازان



عاجل.. صدور موافقة كريمة.. "المعيقلي" خطيبا ليوم عرفة لحج هذا العام 1445 هـ



عاجل.. الحج والعمرة تعلن عن باقات حج جديدة بمزايا وخدمات نوعية.. التفاصيل ورابط التقديم



عبر أبشر.. خطوات إصدار شهادة الوفاة أو استعراضها إلكترونيًا

