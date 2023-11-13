عاجل.. أهم 10.. بيان الديوان الملكي وموعد نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

أ أ

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







تنبيه عاجل من "الموارد" لمنشآت القطاع الخاص بخصوص عقود العاملين اضافة اعلان



إنذار الأحمر لـ 11 مساءً.. "الأرصاد" يحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق



عاجل.. "سكني" يتيح أكثر من 3700 أرض مجانية في عدد من مناطق المملكة



الجوازات تنفي وجود حساب رسمي لها على تطبيق "واتساب"



موعد إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول



بأمر المحكمة الجزائية.. مغرد يعتذر لوكيل جامعة نجران سابقًا



عاجل.. محظورات إدارة أموال جرائم غسل الأموال (تفاصيل)



تنبيه عاجل.. لهذه الأسباب وقف دعم حساب المواطن عن هؤلاء



ولي العهد يلتقي رئيس دولة إرتيريا



الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود









