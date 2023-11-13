عاجل.. أهم 10.. بيان الديوان الملكي وموعد نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
تنبيه عاجل من "الموارد" لمنشآت القطاع الخاص بخصوص عقود
العاملين
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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية مسارعة منشآت القطاع الخاص بتوثيق عقود العاملين لديها.. المزيد هنا
إنذار الأحمر لـ
11 مساءً.. "الأرصاد" يحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وجريان السيول على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا
عاجل..
"سكني" يتيح أكثر من 3700 أرض مجانية في عدد من مناطق المملكة
كشف برنامج "سكني" عن إتاحة أكثر من 3700 أرض مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.. المزيد هنا
الجوازات تنفي وجود
حساب رسمي لها على تطبيق "واتساب"
نفت المديرية العامة للجوازات، وجود حساب رسمي لها لخدمة المستفيدين عبر تطبيق واتساب " WhatsApp"... المزيد هنا
موعد إعلان نتائج
اختبارات الفصل الدراسي الأول
يواصل نحو 6 ملايين طالب وطالبة، اليوم الاثنين، الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة.. المزيد هنا
بأمر المحكمة
الجزائية.. مغرد يعتذر لوكيل جامعة نجران سابقًا
تقدم المغرد مشعل محمد علي ال قريشة اليامي باعتذار للأستاذ الدكتور جبران بن مرعي القحطاني، وكيل جامعة نجران للشؤون التعليمية سابقًا.. المزيد هنا
عاجل.. محظورات
إدارة أموال جرائم غسل الأموال (تفاصيل)
طرحت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، مشروع نظام إدارة الأموال المصادرة.. المزيد هنا
تنبيه عاجل..
لهذه الأسباب وقف دعم حساب المواطن عن هؤلاء
أعلن حساب المواطن، أنه سيتم وقف الدعم عن المستفيدين عند تجاوز المدة المسموح بها بالتواجد خارج المملكة.. المزيد هنا
ولي العهد يلتقي رئيس دولة إرتيريا
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا.. المزيد هنا
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود.. المزيد هنا