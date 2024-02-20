عاجل.. أهم 10.. بيان الديوان الملكي وقرارات جديدة لمجلس الوزراء وفاجعة سراة عبيدة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود



15 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين



"النقل": 60 يوماً على بدء تطبيق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات



"الزكاة" تدعو المنشآت إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير



عاجل.. العثور على مفقود القصيم "منيع المطيري" متوفيا (تفاصيل)



فتح باب إبداء الرغبات لإنشاء طريق سريع يربط منطقة عسير بـ جازان



عاجل.. فاجعة بسراة عبيدة.. وفاة 4 أطفال في حريق.. ماذا عن مصير الأم و5 آخرين؟



عاجل.. فاجعة بسراة عبيدة.. وفاة 4 أطفال في حريق.. ماذا عن مصير الأم و5 آخرين؟



السجن والغرامة.. النيابة العامة تحدد عقوبة إسقاط أو إهانة العلم السعودي



عاجل.. "أئمة ومؤذنون".. إصدار عدد من التعليمات لمنسوبي المساجد خلال شهر رمضان (تفاصيل)



عاجل.. مواطنة تستقدم عاملة منزلية باسمها.. هل يؤثر ذلك على دخلها الشهري في حساب المواطن؟

