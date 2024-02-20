عاجل.. أهم 10.. بيان الديوان الملكي وقرارات جديدة لمجلس الوزراء وفاجعة سراة عبيدة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
" بيان من الديوان الملكي ".. المزيد هنا
15 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.. المزيد هنا
"النقل": 60 يوماً على بدء تطبيق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات
أعلنت الهيئة العامة للنقل أن الفترة المتبقية لبدء تطبيق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات 60 يوماً.. المزيد هنا
"الزكاة" تدعو المنشآت إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي.. المزيد هنا
عاجل.. العثور على مفقود القصيم "منيع المطيري" متوفيا (تفاصيل)
عثر فريق عون للإنقاذ في منطقة القصيم، على المواطن المسن، "منيع المطيري" البالغ من العمر 80 عاماً.. المزيد هنا
فتح باب إبداء الرغبات لإنشاء طريق سريع يربط منطقة عسير بـ جازان
أعلنت الهيئة العامة للطرق بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص وهيئة تطوير منطقة عسير فتح باب إبداء.. المزيد هنا
عاجل.. فاجعة بسراة عبيدة.. وفاة 4 أطفال في حريق.. ماذا عن مصير الأم و5 آخرين؟
شهد جنوب المملكة فاجعة، حيث استيقظ أب يعمل حارس مدرسة يدعى علي بن مانع الحسني على حريق هائل يخرج من غرفة أطفاله التسعة،عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل... المزيد هنا
عاجل.. فاجعة بسراة عبيدة.. وفاة 4 أطفال في حريق.. ماذا عن مصير الأم و5 آخرين؟
شهد جنوب المملكة فاجعة، حيث استيقظ أب يعمل حارس مدرسة يدعى علي بن مانع الحسني على حريق هائل يخرج من غرفة أطفاله التسعة،عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل... المزيد هنا
السجن والغرامة.. النيابة العامة تحدد عقوبة إسقاط أو إهانة العلم السعودي
حذرت النيابة العامة، من إسقاط أو إهانة العلم السعودي، مؤكدة أن كل من ارتكب ذلك كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة في مكان عام يعاقب بالسجن والغرامة... المزيد هنا
عاجل.. "أئمة ومؤذنون".. إصدار عدد من التعليمات لمنسوبي المساجد خلال شهر رمضان (تفاصيل)
أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مجموعة من التعليمات والتوجيهات الخاصة بتهيئة المساجد قبل شهر رمضان المبارك.. المزيد هنا
عاجل.. مواطنة تستقدم عاملة منزلية باسمها.. هل يؤثر ذلك على دخلها الشهري في حساب المواطن؟
وجه أحد المواطنين سؤالا لخدمة المستفيدين، يستوضح فيه عن استقدام والدته لعاملة منزلية، ومدى تأثير ذلك على دعمها في حساب المواطن... المزيد هنا