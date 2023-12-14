عاجل.. أهم 10.. بيان الديوان الملكي والجراد يغزو مكة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. بالمدة والشروط.. مفاجأة بشأن موعد ظهور نتائج فحص ما قبل الزواج اضافة اعلان



"الإحصاء": الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت 9.4% في نوفمبر



الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود



تجرّد من الحنان.. مواطن يتخلص من حياة ابنته بهذه الطريقة البشعة



بنهاية دوام اليوم...بدء الإجازة المطولة الأولى للفصل الدراسي الثاني



توضيح عاجل لـ "الموارد البشرية" بشأن أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي



إلزام 8 مستثمرين بدفع 292 مليون ريال نظير تلاعبهم في سوق الأسهم



توضيح من الزكاة بشأن إعفاء خدمات التعليم الأهلي من رسوم ضريبة القيمة المضافة



عاجل.. الجراد الصحراوي يجتاح محافظات مكة 40 يوما.. ووقاء يكشف طرق المقاومة



عاجل.. "الجوازات" توضح خطوات مهمة حال تعذر تجديد الإقامة لمن هم خارج المملكة



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