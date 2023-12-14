الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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عاجل.. أهم 10.. بيان الديوان الملكي والجراد يغزو مكة

أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. بالمدة والشروط.. مفاجأة بشأن موعد ظهور نتائج فحص ما قبل الزواجاضافة اعلان


كشفت وزارة الصحة أن المدة المستغرقة لإصدار نتيجة فحص الزواج، حتى ظهور النتيجة تحتاج من أسبوع لأسبوعين على الأكثر، وذلك في المراكز الحكومية.. المزيد هنا

"الإحصاء": الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت 9.4% في نوفمبر


أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.4% في شهر نوفمبر 2023م، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.8%.. المزيد هنا

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود


أعلن الديوان الملكي، اليوم الخميس، عن وفاة والدة صاحب السمو الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود.. المزيد هنا

تجرّد من الحنان.. مواطن يتخلص من حياة ابنته بهذه الطريقة البشعة


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه.. المزيد هنا

بنهاية دوام اليوم...بدء الإجازة المطولة الأولى للفصل الدراسي الثاني


يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة والكوادر الإدارية والتعليمية، بنهاية دوام اليوم الخميس بإجازة مدرسية مطولة هل الأولى خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445هـ... المزيد هنا

توضيح عاجل لـ "الموارد البشرية" بشأن أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي


أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضيحًا مهمًا بشأن أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا

إلزام 8 مستثمرين بدفع 292 مليون ريال نظير تلاعبهم في سوق الأسهم


أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ثمانية مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم 9.6 ملايين ريال.. المزيد هنا

توضيح من الزكاة بشأن إعفاء خدمات التعليم الأهلي من رسوم ضريبة القيمة المضافة



أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الدولة تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة خدمات التعليم الأهلي للمواطنين (فقط)، حسب الأمر الملكي الكريم بهذا الشأن.. المزيد هنا

عاجل.. الجراد الصحراوي يجتاح محافظات مكة 40 يوما.. ووقاء يكشف طرق المقاومة


كافح فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة خلال 40 يوماً الماضية .. المزيد هنا

عاجل.. "الجوازات" توضح خطوات مهمة حال تعذر تجديد الإقامة لمن هم خارج المملكة


تفاعلت الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن وجود مشكلة في تجديدإقامة مقيم خارج المملكة.. المزيد هنا

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