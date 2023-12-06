الأربعاء، 22 جمادى الأولى 1445 ، 06 ديسمبر 2023

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عاجل.. أهم 10.. بوتين في الرياض وحقيقة وقف الدعم الإضافي في حساب المواطن

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


عاجل.. خادشة للحياء.. شرطة الرياض تتحرك للقبض على شخص ارتكب هذه الجريمةاضافة اعلان


أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض أنها تمكنت من القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي.. المزيد هنا

عاجل.. أكثر من 3 آلاف قطعة أرض مجانية من "سكني" للمواطنين



 أعلن برنامج سكني عن إتاحة 3060 أرضاً سكنية مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهر نوفمبر 2023، وذلك عبر موقع وتطبيق سكني في مختلف مناطق المملكة.. المزيد هنا

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منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ8 مناطق من أمطار وسيول وأتربة



أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا، من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، . المزيد هنا

عاجل.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد



رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء،. المزيد هنا

بعد إعلان ميزانية عام 2024م .. ولي العهد: نمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة



نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،. المزيد هنا

وزير المالية: العام الجاري سينتهي بإنفاق رأس مالي يتجاوز الـ 200 مليار ريال



قال وزير المالية محمد الجدعان، إن العام الجاري سينتهي بإنفاق رأس مالي يتجاوز الـ 200 مليار ريال.. المزيد هنا

عاجل.. حساب المواطن يوضح حقيقة وقف الدعم الإضافي



أعلن برنامج حساب المواطن، عن استمرار صرف الدعم الإضافي للمستفيدين حتى دفعة ديسمبر الدفعة 73 من برنامج الدعم.. المزيد هنا

عاجل.. موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني وتفاصيل الإجازات



يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد الاختبارات وتفاصيل الإجازات للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.. المزيد هنا

مساند توضح تكاليف استقدام العمالة المنزلية من أوغندا



أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، تفاصيل تكاليف الاستقدام من دولة أوغندا للعمالة المنزلية.. المزيد هنا

ولي العهد يستقبل الرئيس الروسي في قصر اليمامة بالرياض



استقبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بالرياض فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.. المزيد هنا

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