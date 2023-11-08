عاجل.. أهم 10.. بشرى لمواطني المملكة بالكويت ودعم سكني للأعزب وتنفيذ حكم الشرع بوافد قتل مواطنا

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. ارتكب جريمة بشعة بحق مواطن.. تنفيذ حكم الشرع في وافد بمكة المكرمة اضافة اعلان



توضيح عاجل لـ "الموارد البشرية" بشأن تسجيل البيانات بالضمان الاجتماعي



بالخطوات.. كيفية تسجيل زوجـة المواطن "غير السعودية" في الضمان الاجتماعي



بالصور.. تدشين مشروع الحافلة الكهربائية في المنطقة الشرقية بـ 8 مسارات



عاجل.. سفارة الملكة في الكويت تزف بشرى سارة للمواطنين



عبر "أبشر".. تعرف على تطوير خدمة تجديد الجواز بشكلها الجديد



عاجل.. منح الدعم السكني للأعزب دون اشترط الزواج في هذه الحالات



تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي قبل يوم من دفعة نوفمبر



عاجل.. دوريات الأمن تداهم استراحة في نجران وتكتشف الصدمة



وزارة التعليم: 8 مواد في الانتساب تخضع للتقويم التكويني

