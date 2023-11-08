عاجل.. أهم 10.. بشرى لمواطني المملكة بالكويت ودعم سكني للأعزب وتنفيذ حكم الشرع بوافد قتل مواطنا

أ أ
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. ارتكب جريمة بشعة بحق مواطن.. تنفيذ حكم الشرع في وافد بمكة المكرمة
اضافة اعلان
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه: (هنا)
توضيح عاجل لـ "الموارد البشرية" بشأن تسجيل البيانات بالضمان
الاجتماعي
أصدرت وزارة الموارد البشرية، اليوم الأربعاء، توضيحًا مهمًا بشأن تسجيل البيانات عند الاشتراك في الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا
بالخطوات.. كيفية تسجيل زوجـة المواطن "غير السعودية" في الضمان
الاجتماعي
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لزوجة المواطن "غير السعودية" وأرملته ومطلقته، التقدم بطلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.. المزيد هنا
بالصور.. تدشين مشروع الحافلة الكهربائية في المنطقة الشرقية بـ 8 مسارات
دشنت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء، الحافلة الكهربائية، التي تأتي ضمن مشروع النقل العام في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف.. المزيد هنا
عاجل.. سفارة الملكة في الكويت تزف بشرى سارة للمواطنين
أعلنت سفارة المملكة في الكويت عن إعادة افتتاح ديوانيتها كل يوم أربعاء من كل أسبوع.. المزيد هنا
عبر "أبشر".. تعرف على تطوير خدمة تجديد الجواز بشكلها الجديد
أعلنت وزارة الداخلية، أنه سعيًا إلى تجربة مستخدم مميّزة، فقد تم تطوير خدمة تجديد الجواز بشكلها الجديد، عبر منصة "أبشر"... المزيد هنا
عاجل.. منح الدعم السكني للأعزب دون اشترط الزواج في هذه الحالات
كشف برنامج سكني عن حالتين فقط يُسمح فيهما للأعزب بالحصول على الدعم السكني.. المزيد هنا
تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي قبل يوم من دفعة نوفمبر
أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 72 – شهر نوفمبر غدًا الخميس، مشمولة بالدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده.. المزيد هنا
عاجل.. دوريات الأمن تداهم استراحة في نجران وتكتشف الصدمة
قبضت دوريات الأمن بمنطقة نجران على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنين لاتخاذهم.. المزيد هنا
وزارة التعليم: 8 مواد في الانتساب تخضع للتقويم التكويني
حددت وزارة التعليم ثماني مواد في نظام الانتساب بالمرحلة الثانوية يتم تقويمها تقويمًا تكوينيًا في أعمال واختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.. المزيد هنا