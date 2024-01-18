عاجل.. أهم 10.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مرتكب جريمة نكراء ومطالب المعلمين من الوزارة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:



أبرز مطالب المعلمين من وزارة التعليم (فيديو) اضافة اعلان



استعرض الكاتب أحمد العرفج، الملقب بـ"عامل المعرفة"، أبرز مطالب المعلمين من وزارة التعليم.. المزيد هنا





إجراء مهم فورًا.. تحذير أمني عالي الخطورة بشأن منتجات "جوجل"



أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الخميس، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة يستهدف كل القطاعات بخصوص تحديث أصدرته "جوجل" لمعالجة ثغرة في منتجاتها.. المزيد هنا



"الموارد" تُعدل "العمل المرن".. السماح للموظفين بأكثر من 95 ساعة شهريًا



أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديلات واسعة على نظام العمل المرن، بهدف تطوير النمط من خلال تحسين.. المزيد هنا



عدد الخطوات التي تحتاج إلى القيام بها يوميًا لتفادي الموت المبكر



أظهرت دراسة، أن المشي 10 آلاف خطوة يوميًا يؤدي إلى تفادي الموت المبكر، لكن الأبحاث تظهر أن ما لا يقل عن.. المزيد هنا



عاجل.. ارتكب جريمة بشعة في مكة.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بمواطن



أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة.. المزيد هنا



الجبير: لدينا موارد هائلة من اليورانيوم وسنستخدمها



قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير،إن المملكة لديها موارد هائلة من اليورانيوم وسنستخدمها.. المزيد هنا



تنبيه مهم لـ "الداخلية" بشأن مشاركة المبدعين والمبتكرين في تحدي أبشر 2024



أصدرت وزارة الداخلية اليوم الخميس، تنبيهًا مهمًا بشأن مشاركة المبدعين والمبتكرين في تحدي أبشر 2024.. المزيد هنا



عاجل.. الأرصاد: توقعات بهطول أمطار غزيرة على 4 مناطق.. تستمر ليومين



توقع المركز الوطني للأرصاد (NCM)، بمشيئة الله، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة الجمعة والسبت على عدة مناطق... المزيد هنا



عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين حول الفترة المحددة "36 شهرا"



تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل مواطن يستفسر فيه عن الفترة المحددة "36 شهرا" من وقت تخصيص الأرض للإسكان... المزيد هنا



تحذير مهم من المرور لقائدي المركبات.. ماذا عن السرعة العالية؟



أصدرت الإدارة العامة للمرور، تحذيرا مهما لقائدي المركبات بشأن السرعات العالية، مؤكدة أن السرعة العالية .. المزيد هنا

