عاجل.. أهم 10.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في قاتل زوجة شقيقه و6 أيام قادمة صعبة جوياً

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





وزارة التعليم: 5 شروط و3 موافقات ضمن ضوابط تسريع الطلاب اضافة اعلان



توضيح عاجل من حساب المواطن حول شروط حصول المطلقة على الدعم



قتل زوجة أخيه وابنتها بطريقة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بحق مواطن بمكة



عاجل.. "الأرصاد" يُحذر: حالة مطرية من الجمعة إلى الأربعاء على هذه المناطق



بريتش بتروليوم تعلق جميع عمليات عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر



تنبيه عاجل من الموارد البشرية حول أجور موظفي القطاع الخاص



إطلاق البرنامج الوطني للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل... ماذا تعرف عنه؟



عاجل.. تخلى عن شرفه.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بجان أنهى حياة ابن أخيه بطريقة لا تخطر ببال



عاجل.. تعرف على الإجازات المتبقية للطلاب في العام الدراسي 1445هـ



عاجل.. إحباط محاولة لمغادرة المملكة بطريقة غير مشروعة في مطار الملك خالد بالرياض



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