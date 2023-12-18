عاجل.. أهم 10.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في قاتل زوجة شقيقه و6 أيام قادمة صعبة جوياً

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
وزارة التعليم: 5 شروط و3 موافقات ضمن ضوابط تسريع الطلاب
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أعلنت وزارة التعليم عن تشكيل لجان للتسريع بالمدارس، تضم مدير المدرسة ووكيلها والموجه الطلابي ومعلم أو منسق الموهوبين، لترشيح أفضل طالب.. المزيد هنا
توضيح عاجل من حساب المواطن حول شروط حصول المطلقة على الدعم
كشف حساب المواطن عن الشروط الواجب توفرها في المطلقة حتى تحصل على الدعم المقرر لها من البرنامج.. المزيد هنا
قتل زوجة أخيه وابنتها بطريقة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بحق مواطن بمكة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه.. المزيد هنا
عاجل.. "الأرصاد" يُحذر: حالة مطرية من الجمعة إلى الأربعاء على
هذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيرًا من حالة مطرية متوقعة ابتداءً من الجمعة وحتى الأربعاء على مناطق مختلفة من المملكة.. المزيد هنا
بريتش بتروليوم تعلق جميع عمليات عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر
أعلنت شركة بريتش بتروليوم أنها قررت التعليق المؤقت لجميع عمليات عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر.. المزيد هنا
تنبيه عاجل من الموارد البشرية حول أجور موظفي القطاع الخاص
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن طريقة تحديد أجور موظفي القطاع الخاص.. المزيد هنا
إطلاق البرنامج الوطني للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل... ماذا تعرف عنه؟
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل.. المزيد هنا
عاجل.. تخلى عن شرفه.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بجان أنهى حياة ابن أخيه بطريقة لا تخطر ببال
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
عاجل.. تعرف على الإجازات المتبقية للطلاب في العام الدراسي 1445هـ
حصل الطلاب والطالبات على العديد من الإجازات خلال العام الدراسي 1445هـ ورغم ذلك يتبقى العديد من الإجازات لهم.. المزيد هنا
عاجل.. إحباط محاولة لمغادرة المملكة بطريقة غير مشروعة في مطار الملك خالد بالرياض
ضبطت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض مسافرًا لمحاولته مغادرة المملكة بطريقة غير مشروعة.. المزيد هنا
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