عاجل.. أهم 10.. الحصول على شقة من سكني وأرخص شركات التأمين على المركبات واعترافات سجين المخدرات

أ أ
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
بدءًا من اليوم.."الدفاع المدني" يدعو سكان هذه المناطق إلى
الحيطة والحذر
اضافة اعلان
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار الحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة.. المزيد هنا
تعرف على
الأخطاء الشائعة في إسعاف مصابي حوادث الطرق
كشف موقع "Brisban First Aid" المتخصص في الإسعافات الأولية، عن وجود 7 أخطاء شائعة في إسعاف مصابي حوادث الطرق.. المزيد هنا
كيف أحصل على
شقة من سكني 1445؟
تتيح منصة سكني للمواطنين الحصول على وحدة سكنية عند توفر الشروط المطلوبة، واتباع الخطوات التي حددها البرنامج.. المزيد هنا
أمانة العاصمة
المقدسة تدعو ملاك المباني لهذا الأمر المهم
دعت أمانة العاصمة المقدسة ملاك المباني السكنية والتجارية بالعاصمة المقدسة، إلى إصدار شهادة امتثال المباني وفق الدليل الذي أصدرته مؤخراً وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.. المزيد هنا
بالفيديو..
حكاية سجين: أغروني بالثراء السريع فوقعت بعد يومين فقط
يحكي أحد السجناء قصته من خلف القضبان، وهو يتحسر على حاله وحياته التي دمرها بيديه، عندما وافق رفقاء السوء وقرر أن يعمل معهم في المخدرات.. المزيد هنا
تسجيل المتزوجة
في حساب المواطن كمستفيد رئيسي بـ4حالات.. تعرفي عليها
حدد حساب المواطن أربع حالات يتم فيها تسجيل الزوجة كمستفيد رئيس في برنامج الدعم.. المزيد هنا
"البلدية":
أول 20 دقيقة في مواقف السيارات المدفوعة مجاناًاعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان،
اشتراطات ومتطلبات مواقف السيارات المدفوعة.. المزيد هنا
عاجل.. تعويض تأخير وإلغاء الرحلات .. 6 حالات تضمنتها لائحة حماية حقوق المسافرين
تضمنت لائحة حماية حقوق المسافرين التي أعلنت عنها هيئة الطيران المدني عدة حالات للتعويض في ما يخص تأخير أو إلغاء رحلات الطيران.. المزيد هنا
نيابة عن خادم الحرمين وولي العهد .. وزير المالية يشارك في القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد،. المزيد هنا
أسعار التأمين على المركبات في أرخص 4 شركات بالمملكة
تقدم كبرى شركات التأمين في المملكة، عروضًا تنافسية تستهدف لجذب العملاء من أصحاب المركبات للتأمين عليها. . المزيد هنا