الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. الحصول على شقة من سكني وأرخص شركات التأمين على المركبات واعترافات سجين المخدرات

أهم 10
أهم 10
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


بدءًا من اليوم.."الدفاع المدني" يدعو سكان هذه المناطق إلى الحيطة والحذراضافة اعلان


دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار الحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة.. المزيد هنا


تعرف على الأخطاء الشائعة في إسعاف مصابي حوادث الطرق


كشف موقع "Brisban First Aid" المتخصص في الإسعافات الأولية، عن وجود 7 أخطاء شائعة في إسعاف مصابي حوادث الطرق.. المزيد هنا

كيف أحصل على شقة من سكني 1445؟


تتيح منصة سكني للمواطنين الحصول على وحدة سكنية عند توفر الشروط المطلوبة، واتباع الخطوات التي حددها البرنامج.. المزيد هنا

أمانة العاصمة المقدسة تدعو ملاك المباني لهذا الأمر المهم


دعت أمانة العاصمة المقدسة ملاك المباني السكنية والتجارية بالعاصمة المقدسة، إلى إصدار شهادة امتثال المباني وفق الدليل الذي أصدرته مؤخراً وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.. المزيد هنا

بالفيديو.. حكاية سجين: أغروني بالثراء السريع فوقعت بعد يومين فقط


يحكي أحد السجناء قصته من خلف القضبان، وهو يتحسر على حاله وحياته التي دمرها بيديه، عندما وافق رفقاء السوء وقرر أن يعمل معهم في المخدرات.. المزيد هنا

تسجيل المتزوجة في حساب المواطن كمستفيد رئيسي بـ4حالات.. تعرفي عليها


حدد حساب المواطن أربع حالات يتم فيها تسجيل الزوجة كمستفيد رئيس في برنامج الدعم.. المزيد هنا

"البلدية": أول 20 دقيقة في مواقف السيارات المدفوعة مجاناً

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات ومتطلبات مواقف السيارات المدفوعة.. المزيد هنا

عاجل.. تعويض تأخير وإلغاء الرحلات .. 6 حالات تضمنتها لائحة حماية حقوق المسافرين


تضمنت لائحة حماية حقوق المسافرين التي أعلنت عنها هيئة الطيران المدني عدة حالات للتعويض في ما يخص تأخير أو إلغاء رحلات الطيران.. المزيد هنا

نيابة عن خادم الحرمين وولي العهد .. وزير المالية يشارك في القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين


نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد،. المزيد هنا

أسعار التأمين على المركبات في أرخص 4 شركات بالمملكة


تقدم كبرى شركات التأمين في المملكة، عروضًا تنافسية تستهدف لجذب العملاء من أصحاب المركبات للتأمين عليها. . المزيد هنا

اقرأ أيضا

مساعدات لغزة
2:27 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

"سلمان للإغاثة" يبدأ توزيع المواد الإغاثية المتنوعة للمستفيدين في قطاع غزة

أخبار السعودية
1:51 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. أماكن تطعيم الأنفلونزا الموسمية بالرياض وتسجيل زوجة المواطن في الضمان

جمعية اسرتي
1:36 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

"أسرتي" بالمدينة المنورة تطلق مبادرة "القيم الوطنية الأسرية"

67866
12:54 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

بالشرقية.. استمرار تساقط الأمطار بغزارة على حفر الباطن (فيديو)

اقرأ أيضا

اعتبارًا من اليوم.. هيئة التأمين تبدأ أعمالها كجهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين

سارع بالتقديم.. “STC” تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض

شاهد.. كيف حوّلت السيول القوية شمال الزبيرة لبحيرات في حائل؟

بهذه المناطق.. "الحصيني" يُحذر من تقلبات جوية خلال الـ 36 ساعة القادمة

عاجل.. كيف أحجز "أرضًا مجانية" في سكني؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 10:00 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تحذير الدفاع المدني وحساب المواطن يلوح مجددًا للبنوك بهذا الإجراء

السيارات - حادث - حوادث السيارات -فحص - التأمين 5:13 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

صدور تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات

أهم 10 10:03 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنبيه مهم قبل إيداع دفعة نوفمبر وبيان "نزاهة" ومكافأة الطلاب

أهم 10 10:00 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

أهم 10.. توجيه عاجل من خادم الحرمين ومفاجأة أسعار تذاكر الطيران ومنحة الزواج

اقرأ أيضا

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
11:01 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تتجاوز 528 مليون ريال

أهم 10
10:46 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. أمطار رعدية وسيول وتنبيه من حساب المواطن حول "إيقاف الخدمات"

678768
10:12 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

السيول تقطع طريق الهبكة بين العويقيلة ورفحاء بالحدود الشمالية (فيديو)

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
9:46 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

35 في جدة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة وسيول
2:01 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار غزيرة ورياح قوية على الرياض و11 منطقة حتى هذا الموعد

أخبار السعودية
1:51 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. أماكن تطعيم الأنفلونزا الموسمية بالرياض وتسجيل زوجة المواطن في الضمان

الضمان الاجتماعي المطور
1:04 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة تسجيل زوجة المواطن "غير السعودية" أو مطلقته أو أرملته في الضمان الاجتماعي

عبدالعزيز بن حسن البوق
12:50 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

اعتبارًا من اليوم.. هيئة التأمين تبدأ أعمالها كجهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين

التطعيم ضد الأنفلونزا
12:10 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. مواعيد وأماكن الحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية في الرياض

سكني
11:15 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. كيف أحجز "أرضًا مجانية" في سكني؟