عاجل.. أهم 10.. الحصول على شقة من سكني وأرخص شركات التأمين على المركبات واعترافات سجين المخدرات

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







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