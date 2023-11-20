الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أنهى حياة مواطن بطريقة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالشرقية

وزارة الداخلية
الداخلية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.اضافة اعلان
 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

طعنه بسكين

 أقدم / أحمد بن فارس بن عبد الله السبيعي العنزي - سعودي الجنسية -، على قتل / أحمد بن حمود بن خلف العنزي - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته.
 وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

تنفيذ الحكم

 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / أحمد بن فارس بن عبد الله السبيعي العنزي - سعودي الجنسية - يوم الخميس 02 / 05 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م بالمنطقة الشرقية.
 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
 والله الهادي إلى سواء السبيل.

اقرأ أيضا

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

وزارة الحج والعمرة
1:47 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

"الحج" تلزم مفوض شؤون حجاج الخارج بـ 5 متطلبات

889089
1:47 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

أمانة العاصمة المقدسة تدعو ملاك المباني لهذا الأمر المهم

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

اقرأ أيضا

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

بالتواريخ.. تعرف على أحدث مزادات هيئة الزكاة والضريبة

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح..ما لاتعرفه عن الشاحنات الهيدروجينية وموعد صرف الدعم السكني

انخفاض ملحوظ.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الداخلية 7:03 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

عاجل.. ارتكب جريمة شنعاء.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بمكة المكرمة

الداخلية 2:02 م السبت، 04 نوفمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في سلطان الدوسري بالرياض

الداخلية 5:10 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. كتم أنفاس جدته حتى الموت.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بجازان

وزارة الداخلية 2:33 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حُكم الشرع قصاصًا بجان في مكة

اقرأ أيضا

7866
9:17 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

شاهد.. ماذا فعلت الأمطار والسيول بمطار الملك فهد في الدمام؟

F_evufuWYAAWVvu
7:36 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

منها الرياض.. "الحصيني" يُحذر من سحب فوق المباني وبرد ورطوبة بعدة مناطق

أمطار وسيول
7:19 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. منها الرياض ومكة والمدينة.. أمطار رعدية على معظم المناطق

وزارة العدل
4:49 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

"العدل": إنجاز نحو 6 ملايين عملية عبر مركزي تدقيق وتهيئة الدعاوى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

876ة
1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى