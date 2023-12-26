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عاجل.. أنهى حياة مقيم بطريقة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع حدًا بأحد الجناة في الرياض

وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).اضافة اعلان

تنفيذ حكم الشرع حدًا بأحد الجناة في الرياض

 أقدم / شاهين مياه - بنجلاديشي الجنسية - على قتل / اوزال مد شان مياه - بنجلاديشي الجنسية - وذلك باستدراجه وطعنه بسكين في ظهره وعنقه ثم نحره مما أدى إلى وفاته.

 تم الحكم بقتله حداً 

 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه يأمن معه المجني عليه من غائلته، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني

 وقد تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني / شاهين مياه - بنجلاديشي الجنسية - يوم الثلاثاء 13 / 6 / 1445هـ الموافق 26 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض.

استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله

 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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