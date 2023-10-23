عاجل.. أمين الرياض يتخذ 13 قرارًا بشأن هؤلاء

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استكمالاً لتطوير منظومة أعمال الأمانة، أعلن سمو أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف أنه أصدر 13 قرارًا إداريًا.

وأوضح أن القرارات تهدف لتطوير الأعمال، تحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة المستفيدين، وصولًا إلى أمانة رائدة لرياض مزدهرة مستدامة، ترتقي بجودة الحياة. اضافة اعلان





أمين الرياض يتخذ 13 قرارًا بشأن هؤلاء

وعلى حساب الأمانة بمنصة "إكس"، تم نشر بيان جاء فيه: " أصدر صاحب السمو الملكي الأمير فبصل بن عياف أمين منطقة الرياض 13 قرارًا إداريًا بتعيين بعض القيادات بهدف تطوير منظومة العمل، وذلك على النحو التالي:1 – م. عبد الله بن عبد المحسن الماضي وكيلًا مساعدًا لشؤون بلديات المنطقة.2 – فهد بن ناصر العماري مشرفًا عامًا لشؤون المالية والميزانية.3 – عبد المحسن بن عبد الله الزعاقي مديرُا للمحاور والجسور والأنفاق.4 – عبد بن محمد بايونس مديرًا عامًا للدعم والمساندة الاستثمارية.5 – إبراهيم بن محمد السيد مديرًا عامًا للتنمية العقارية.