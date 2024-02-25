عاجل.. أمطار وضباب ورياح متربة على مكة والرياض ومعظم المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.
سحب ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق
تكوّن الضباب على 7 مناطقوالفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك
المناطق، كذلك على أجزاء منطقتي تبوك والمدينة المنورة.
رياح متربة على 6 مناطقفي حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار
على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة خاصة الشرقية منها، تمتد
إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران.
انخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط المملكةكما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من
شمال ووسط المملكة.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة
15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.
ارتفاع الموج وحالة البحر
حركة الرياح على الخليج العربيفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين
مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
6 نصائح من المرور للقيادة بشكل آمن في الضباب
وقالت "المرور" على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس": "الالتزام بقواعد السلامة المرورية يساعدك على القيادة بشكل آمن وسليم في الظروف الجوية الطارئة".
وجاءت نصائح المرور كالتالي:
1 – استخدام أنوار الضباب في حال توفرها.
2 – تجنب استخدام النور العالي تمامًا.
3 – تخفيف السرعة.
4 – تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة.
5 – عدم التوقف بشكل مفاجئ.
6 – في حال تعثر القيادة: أوقف مركبتك خارج الطريق، واستخدم أنوار التنبيه.