عاجل.. أمطار وضباب ورياح متربة على مكة والرياض ومعظم المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.





سحب ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق







تكوّن الضباب على 7 مناطق



رياح متربة على 6 مناطق



انخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط المملكة



حركة الرياح على البحر الأحمر



ارتفاع الموج وحالة البحر

وأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية.والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء منطقتي تبوك والمدينة المنورة.في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة خاصة الشرقية منها، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران.كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.







حركة الرياح على الخليج العربي



ارتفاع الموج وحالة البحر



6 نصائح من المرور للقيادة بشكل آمن في الضباب

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.







الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



نبهت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بمجموعة من النصائح الضرورية للقيادة بشكل آمن في الضباب.وقالت "المرور" على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس": "الالتزام بقواعد السلامة المرورية يساعدك على القيادة بشكل آمن وسليم في الظروف الجوية الطارئة".وجاءت نصائح المرور كالتالي:1 – استخدام أنوار الضباب في حال توفرها.2 – تجنب استخدام النور العالي تمامًا.3 – تخفيف السرعة.4 – تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة.5 – عدم التوقف بشكل مفاجئ.6 – في حال تعثر القيادة: أوقف مركبتك خارج الطريق، واستخدم أنوار التنبيه.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.