الأحد، 15 شعبان 1445 ، 25 فبراير 2024

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عاجل.. أمطار وضباب ورياح متربة على مكة والرياض ومعظم المناطق

أمطار غزيرة وسيول
أمطار وضباب ورياح متربة على مكة والرياض ومعظم المناطق
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.اضافة اعلان

سحب ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق



وأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية.

تكوّن الضباب على 7 مناطق

والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

رياح متربة على 6 مناطق

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة خاصة الشرقية منها، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران.

انخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط المملكة

كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج وحالة البحر



وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

6 نصائح من المرور للقيادة بشكل آمن في الضباب



نبهت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بمجموعة من النصائح الضرورية للقيادة بشكل آمن في الضباب.
وقالت "المرور" على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس": "الالتزام بقواعد السلامة المرورية يساعدك على القيادة بشكل آمن وسليم في الظروف الجوية الطارئة".
وجاءت نصائح المرور كالتالي:
1 – استخدام أنوار الضباب في حال توفرها.
2 – تجنب استخدام النور العالي تمامًا.
3 – تخفيف السرعة.
4 – تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة.
5 – عدم التوقف بشكل مفاجئ.
6 – في حال تعثر القيادة: أوقف مركبتك خارج الطريق، واستخدم أنوار التنبيه.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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