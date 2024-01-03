الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أمطار وسيول وضباب على الرياض والمدينة ومعظم المناطق

أمطار المدينة
أمطار على الرياض والمدينة ومعظم المناطق
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار وسيول على 4 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، والقصيم.

تكوّن الضباب على 8 مناطق

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل، والمدينة المنورة.

أمطار رعدية على 4 مناطق

يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.


حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

اقرأ أيضا

عاجل.. التأمينات تحدد مواعيد عمل مركز الاتصال وخدمة العملاء

بدءا من ١٥ يناير.. حصر دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية

مواقيت الصلاة الأربعاء 21 جمادى الآخرة.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون العشاء

إنذار باللون الأحمر على حائل والقصيم: "ضباب كثيف وتدني في الرؤية"

فيديو يوثق لحظة إنقاذ 9 أشخاص إثر حريق شقة في تبوك

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ضباب 7:24 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع سماءً غائمة وضبابًا على مكة وتبوك وهذه المناطق

أمطار على المدينة 7:26 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار رعدية ورياح متربة على مكة والمدينة و5 مناطق

أمطار المملكة 5:21 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

إنذار برتقالي.. تحذير عاجل من أمطار على منطقة تبوك

أمطار مكة 7:11 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار رعدية ورياح متربة على مكة والمدينة وهذه المناطق

اقرأ أيضا

الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
11:30 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تهيئ خاصرة عين زبيدة بفعالية شتوية

الزلزال المدمر في اليابان
11:23 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

الخارجية: المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها لليابان في ضحايا الزلزال

أهم 10
11:02 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. قرارات مهمة من مجلس الوزراء وإجازة مطولة لمنتصف الفصل الدراسي الثاني

ا
10:56 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

وزارة الداخلية من أفضل ثلاث وزارات في برنامج "رواد الاستحقاق المحاسبي"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

اذكر ربك
8:33 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

"اذكر ربك في تغريدة".. هاشتاق أطيب الكلمات يسيطر على "إكس" في المملكة

مطار الملك عبد العزيز
8:17 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

الطيران المدني تلزم الشركات المشغّلة للمطارات بوضع خرائط الضوضاء

البرتقال
8:02 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. هبوط أسعار البرتقال المستورد

أسعار الذهب
7:57 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

5 تريليون.. بشرى بخصوص حجم الاكتشافات الجديدة من الذهب بالمملكة (فيديو)

أمطار المدينة
7:18 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. أمطار وسيول وضباب على الرياض والمدينة ومعظم المناطق

فحص السيارات
6:52 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. المرور يوضح موعد الفحص الدوري لـ مركبة جديدة