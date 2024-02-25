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عاجل.. أمطار وأتربة مثارة على الرياض ومكة و8 مناطق لـ10 مساءً

أمطار غزيرة على عسير
أمطار ورياح
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من أمطار خفيفة مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار ورياح وأتربة متوقعة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك وتشمل "الوجه وأملج".
2 - منطقة المدينة، وتشمل "الحناكية والعهد والرايس وينبع".
3 - منطقة عسير، وتشمل “الامواه والعرين وبشة وتثليث وطريب".
4 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل".
5 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف وعرعر والقويعية ورفحاء".
6 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان وبقعاء وسميراء".
7 - المنطقة الشرقية، وتشمل "حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".
8 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الليث والشعيبة وجدة ورابغ والخرمة والمويه وتربة ورنية".
9 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم المزاحمية وحوطة بني تميم".
10 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".

رياح قوية وأمطار تستمر حتى العاشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السرعة.

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