عاجل .. أمطار متوقعة على هذه المناطق من الغد وحتى نهاية الأسبوع المقبل

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حذر
محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، من حالة مطرية متوقعة حتى نهاية
الأسبوع لاقادم.
أمطار متوقعة حتى نهاية هذا الأسبوعوأوضح
في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه يتوقع هطول أمطار على بعض مناطق المملكة
بدءًا من غد وحتى نهاية الأسبوع المقبل.
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وأضاف أن اليوم الأحد شهد الأجواء استقرارًا بشكل كبير على معظم مناطق المملكة، مع تشكل السحب الرعدية الركامية على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.
حالة
جوية متوقعة على مناطق المملكةوبين
أن بداية من يوغد الاثنين بمشيئة الله، متوقع حالة جوية مميزة تتأثر به أجواء
المملكة، مع فرص هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من مناطق شمال غرب
المملكة.
أمطار
غزيرة على تبوك وسواحلهاونوه
إلى أنه يتوقع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها، وكلما
اتجهنا إلى الغرب والشمال الغربي من المملكة.
وأشار إلى أنه يتوقع تشكل السحب الرعدية الركامية مع نشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى حوالي 60 كلم في الساعة.
خريطة
الأمطار المتوقعة على مكة و6 مناطقفيما
تمتد هذه الحالة الجوية لؤثر على السواحل الجنوبية لمنطقة تبوك ومحافظة العلا
ومنطقة المدينة المنورة وسواحلها وكلما اتجهنا شرقًا، ومنطقة حائل والجوف والحدود
الشمالية والقصيم حتى منطقة مكة المكرمة، وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على
معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح
وهطول الأمطار.
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فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: توقعات بهطول أمطار على بعض مناطق المملكة بدءا من غد وحتى نهاية الأسبوع المقبل#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Hmtd3ejXVg— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 10, 2023