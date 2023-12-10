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عاجل .. أمطار متوقعة على هذه المناطق من الغد وحتى نهاية الأسبوع المقبل

أمطار غزيرة
حالة جوية وأمطار غزيرة
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حذر محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، من حالة مطرية متوقعة حتى نهاية الأسبوع لاقادم.

أمطار متوقعة حتى نهاية هذا الأسبوعاضافة اعلان

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه يتوقع هطول أمطار على بعض مناطق المملكة بدءًا من غد وحتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف أن اليوم الأحد شهد الأجواء استقرارًا بشكل كبير على معظم مناطق المملكة، مع تشكل السحب الرعدية الركامية على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

حالة جوية متوقعة على مناطق المملكة

وبين أن بداية من يوغد الاثنين بمشيئة الله، متوقع حالة جوية مميزة تتأثر به أجواء المملكة، مع فرص هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من مناطق شمال غرب المملكة.

أمطار غزيرة على تبوك وسواحلها

ونوه إلى أنه يتوقع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها، وكلما اتجهنا إلى الغرب والشمال الغربي من المملكة.

وأشار إلى أنه يتوقع تشكل السحب الرعدية الركامية مع نشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى حوالي 60 كلم في الساعة.

خريطة الأمطار المتوقعة على مكة و6 مناطق

فيما تمتد هذه الحالة الجوية لؤثر على السواحل الجنوبية لمنطقة تبوك ومحافظة العلا ومنطقة المدينة المنورة وسواحلها وكلما اتجهنا شرقًا، ومنطقة حائل والجوف والحدود الشمالية والقصيم حتى منطقة مكة المكرمة، وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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