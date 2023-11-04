عاجل .. أمطار غزيرة وسيول عارمة تقطع طريق المعظم شرق تبوك (فيديو)

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل هطول أمطار رعدية غزيرة وسيول عارمة تقطع طريق المعظم شرق تبوك.



أمطار غزيرة وسيول



وأظهر المقطع، حالة مطرية غزيرة وسيول عارمة تقطع طريق شرق المعظم، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.





#شاهد احتجازات وسيول قويه على طريق المعظم جنوب شرق #تبوك

السبت ٢٠ ربيع الثاني ١٤٤٥هـ

عبر : @o0BRG0o pic.twitter.com/dOuq63PAkq — FAHAD (@FAHAD_1322) November 4, 2023

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وتسببت الأمطار الغزيرة والسيول في احتجاز العديد من المركبات على طريق المعظم بتبوك.

توقعات حالة الطقس



وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.



#شاهد

أمطار غزيرة على المعظم جنوب شرق تبوك

السبت ٢٠ ربيع الثاني ١٤٤٥هـ

عبر : @abogarah4850 pic.twitter.com/RgtON5x2JC — FAHAD (@FAHAD_1322) November 4, 2023

سيول قوية وخطيرة تقطع طريق المعظم شرق #تبوك الان س٧.٤٠ م السبت ٢٠ ربيع اخر ١٤٤٥ #تبوك_الان

عضو المجموعة عبدالهادي البدراني pic.twitter.com/H8BNFWCzca — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 4, 2023

حركة الرياح السطحيةوأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.