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على معظم مناطق المملكة

عاجل .. أمطار غزيرة وسيول جارفة بدءاً من الغد و"المدني" يحذر الجميع

أمطار المملكة 6
أمطار
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان

توقعات هطول الأمطار


يأتي ذلك بسبب التوقعات باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل، العاصمة المقدسة وجدة والطائف والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان والخرمة وتربة ورنية والمويه وبحرة ورابغ وخليص والليث والقنفذة.
ومن المتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض والمجمعة ورماح والزلفي والغاط وثادق وشقراء ومرات والدوادمي والخرج والمزاحمية والحريق والقويعية وعفيف والأفلاج، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم.

رياح نشطة وأتربة


وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل جدة وبحرة ورابغ وخليص والليث والقنفذة، ومناطق المدينة المنورة وتبوك والمنطقة الشرقية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

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