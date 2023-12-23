عاجل.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على العاصمة المقدسة وعدة محافظات مستمرة لساعات

أ أ



نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت ، من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم وبحرة، مصحوبة برياح شديدة السرعة.





أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة:

اضافة اعلان

أمطار غزيرة على المدينة والرياض:

وأوضح الوطني للأرصاد أن الحالة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، منوها أنها تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 12 مساءً.كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وتشمل الحالة أجزاءً من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية.في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.