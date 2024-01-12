الجمعة، 30 جمادى الثانية 1445 ، 12 يناير 2024

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عاجل.. أمطار على جازان وعسير.. "الأرصاد" يتوقع استقرار الطقس بمعظم المناطق

عسير - المسح البيئي -صورة جمالية
استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يكون الطقس مستقرًا على معظم مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار خفيفة على 3 مناطق

في حين تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الساحلية من مناطق جازان، عسير، والباحة.

ضباب على 4 مناطق

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وسواحل المنطقة الشرقية.

انخفاض في درجات الحرارة على 3 مناطق

ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والقصيم، ويستمر هذا الانخفاض على منطقة حائل.


حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة على مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ومن متر ونصف إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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