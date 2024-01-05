عاجل.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على مكة والمدينة وهذه المناطق

أ أ

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة. اضافة اعلان





أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق



تكوّن الضباب على 9 مناطق



حركة الرياح على البحر الأحمر



ارتفاع الموج وحالة البحر



حركة الرياح السطحية على الخليج العربي



ارتفاع الموج وحالة البحر



وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد الى المدينة المنورة.كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.وارتفاع الموج من متر إلى مترين.