عاجل.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على مكة والمدينة وهذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.
أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطقوأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق
جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد الى المدينة المنورة.
تكوّن الضباب على 9 مناطقكما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق
وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35
كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى
مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.