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عاجل.. أكثر من 3 آلاف قطعة أرض مجانية من "سكني" للمواطنين

سكني
منصة سكني
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 أعلن برنامج سكني عن إتاحة 3060 أرضاً سكنية مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهر نوفمبر 2023، وذلك عبر موقع وتطبيق سكني في مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان
يأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.

الأراضي الموزعة بالمجان من سكني

 وأوضح البرنامج في بيان صحفي له، اليوم، أن الأراضي التي تم إتاحتها إلكترونياً توزعت على عدد من مناطق المملكة، إذ شملت:
1095 أرضاً في محافظات المذنب وعيون الجواء والنبهانية والرس والاسياح، وكذلك في مركز شري في منطقة القصيم
 500 أرض بمحافظتي أبو عريش وصامطة في منطقة جازان
496 أرضاً بمحافظة النعيرية التابعة للمنطقة الشرقية
486 أرضاً في محافظات المجمعة والقويعية والدوادمي في منطقة الرياض
483 أرضاً في محافظات شروه ويدمه وكذلك محافظة رفحاء في منطقتي نجران والحدود الشمالية.

طرح المزيد من الأراضي المجانية

 وأكد البرنامج، استمراره في طرح المزيد من الأراضي خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق المملكة عبر موقع وتطبيق "سكني"، التي يمكن حجزها إلكترونياً بعد اختيار الأرض المناسبة وإصدار عقودها دون الحاجة لزيارة أحد فروع الوزارة.
ولفت إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.
 ويقدم البرنامج خدماته عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على الاستفسارات، وذلك عبر الحساب الرسمي للبرنامج على منصة "X"، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين (199090) و (واتساب الأعمال).

تسهيلات من موقع وتطبيق سكني

كما يقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات التي تشمل (المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والتصاميم الهندسية، والمقاول المعتمد، والتمويل الإلكتروني، والسوق العقاري).
إضافة إلى التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً، ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط: https://sakani.sa، أو زيارة مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

12 ألف قطعة أرض مجانية حتى نهاية أكتوبر 2023

 يذكر أن "سكني" أتاح نحو 12 ألف قطعة أرض مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام حتى نهاية شهر أكتوبر 2023 في مختلف مناطق المملكة عبر التطبيق والموقع الإلكتروني للبرنامج، ويمكن الاستفادة من خدمة إصدار رخص البناء إلكترونياً من خلال زيارة الرابط:
 https://sakani.sa/v3/products/self-constructions، كما يمكن الاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية النموذجية من خلال زيارة الرابط: https://sakani.sa/housing-designs.

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