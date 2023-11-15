عاجل.. أقوى حاسوب في الشرق الأوسط سعودي.. ما أهم مواصفاته؟

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أكد موقع (TOP500) الشهير الذي يصنف أقوى 500 حاسوب عملاق عالميًا، اليوم الأربعاء، أن الحاسوب (شاهين 3) Shaheen III هو أقوى حاسوب عملاق في منطقة الشرق الأوسط. اضافة اعلان

واستند الموقع إلى أن الحاسوب (شاهين 3) Shaheen III التابع لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) يمتاز بتفاصيل فائقة حول قدراته، كُشِف عنها في نسخة هذا العام من المؤتمر الدولي للحوسبة الفائقة(SC23) .





الحاسوب (شاهين 3) الـ20 عالميًا



تعزيز القدرات البحثية



الحوسبة الفائقة



إنجازات كاوست



كما احتل الحاسوب (شاهين 3) أيضًا المرتبة العشرين في تصنيف أقوى الحواسيب العملاقة على الصعيد العالمي، وفقًا لـ"البوابة العربية للأخبار التقنية".وقد طورت شركة (هيوليت باكارد إنتربرايز) HPE نظام الحاسوب العملاق (شاهين 3)، وهو أسرع بنحو ست مرات من نظام حاسوب (شاهين 2) الحالي في كاوست، حيث تتجاوز قوة معالجته 500 ألف حاسوب (ماك بوك برو) من الجيل الأحدث تعمل في الوقت نفسه.واُعتمد في بنائه على معمارية الحاسوب العملاق (HPE Cray EX)، الموجودة في ثلاثة من أفضل عشرة حواسيب عملاقة في العالم، مما يبشر بأداء وسرعة غير مسبوقينستستخدم كاوست الحاسوب (شاهين 3) لدعم بناء واختبار النماذج الرياضية التنبؤية باستخدام عمليات المحاكاة التقليدية القائمة على المعادلات التفاضلية، والمحاكاة القائمة على الإحصائيات، وتقنية التعلم الآلي التي تستخدم الشبكات العصبية.ويمكن استخدام هذه النماذج الرياضية في مجالات عديدة، بما يشمل: الاكتشافات العلمية والتصميم الهندسي واتخاذ القرارات ودعم السياسات.وفي هذا الصدد، قال البروفيسور توني تشان؛ رئيس جامعة كاوست: يسهم الحاسوب (شاهين 3) بتعزيز القدرات البحثية العالمية لكاوست والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدمًا من خلال قوة المعالجة، وقدرته على إنشاء نماذج في العديد من المجالات في مدة زمنية قصيرة.ولا شك في أنه سيقوم بدور حاسم في دعم مشاريع الاستدامة الخاصة بمركزنا الوطني للتغير المناخي والمشاريع الوطنية الأخرى التي تتوافق مع رؤية السعودية 2020، مما يساعد على تسريع حركة التنمية في المملكة العربية السعودية في مجالات مثل التنمية المستدامة.وأكد البروفيسور ديفيد كيز، أستاذ الرياضيات التطبيقية والعلوم الحاسوبية ومدير مركز أبحاث الحوسبة الفائقة في كاوست، أن الحوسبة الفائقة هي جزء متأصل في أبحاث الجامعة ومناهجها الدراسية منذ تأسيسها، وأن الجامعة تضم العديد من أعضاء هيئة التدريس الذين اُستقطبوا لتخصصاتهم المرتبطة بالحوسبة الفائقة.وقال: كانت المناهج الحاسوبية متأخرة جدًا في السابق عن المناهج النظرية والرصدية والتجريبية. والآن، وفي أغلب الأحيان، هي من تتصدر المشهد بفضل الحواسيب العملاقة مثل: شاهين 3.ويستخدم الحاسوب العملاق (شاهين 3) في مرحلته الأولى لتعزيز الأبحاث في العديد من المجالات التي تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة، مثل: المشاريع البحثية لتطوير المواد، والمحفزات الكيميائية، والوقود البديل، وعزل الكربون، والمعلوماتية الحيوية.وسيكون قادرًا على إنشاء النماذج بدقة عالية في مجالات تشمل: ديناميكيات الغلاف الجوي والمحيطات، وهندسة ديناميكا الهواء التي تستخدمها سيارات (الفورمولا1) على سبيل المثالكما سيوفر شاهين 3 قدرات تصوير علمي وتحليلي متقدمة جدًا في مجالات مثل: اكتشاف مكامن النفط والتصوير الطبي والتقييم غير المدمر للهياكل والبنى.وقالت تريش دامكروجر، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للمنتجات في (HPE): فخورون جدًا بالشراكة مع كاوست لتسريع أبحاثها العالمية في مجالات مثل: تغير المناخ والطاقة النظيفة وعلوم الحياة. خصوصًا أن الجامعات البحثية الرائدة مثل كاوست تركز على إدراج الحواسيب العملاقة في قلب مناهجها الدراسية التي تغطي مجالات رئيسة مثل: النمذجة والمحاكاة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت اليوم من مقومات الاكتشافات العلمية والابتكار.وتواصل كاوست بوصفها واحدة من مراكز الحوسبة الفائقة الرائدة في العالم إنجازاتها البحثية المتميزة على خطى نجاحاتها السابقة التي اعتمدت على حاسوبها العملاق السابق (شاهين 1)، الذي أُطلق في عام 2009، وتلاه (شاهين 2)، وهو حاسوب عملاق من (HPE Cray EX) فائق السرعة وأسرع بـ 25 مرة من سابقه بمعدل قدره 5.54 بيتافلوب/ الثانية.