عاجل.. أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي، بالتزامن مع الإعلان عن نتائج أهلية الدفعة 27 لشهر مارس.





أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي





خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

