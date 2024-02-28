الأربعاء، 18 شعبان 1445 ، 28 فبراير 2024

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عاجل.. أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي
الضمان المطور
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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي، بالتزامن مع الإعلان عن نتائج أهلية الدفعة 27 لشهر مارس. اضافة اعلان

أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي

ونشرت الوزارة "إنفوجراف" عبر حسابها في منصة "إكس"، يتضمن جملة الأسباب لعدم الأهلية، على النحو التالي:
- تكرار تسجيل الوحدة السكنية في أكثر من عقد إيجار.
- إضافة تابعين غير متواجدين في منزل مقدم الطلب.
- حذف تابعين لديهم دخل يمنع استحقاق المعاش.
- تقديم بيانات غير صحيحة.
- أن يكون رقم الجوال المسجل في الطلب مسجلاً في طلبات أخرى.
- عدم وجود عقد إيجار نشط للمستقل.
- اختلاف بيانات عقد الإيجار عن بيانات العنوان الوطني.
- تسجيل مجموع دخل أفراد الأسرة ضمن دخل العائل الرئيس.
- عدم توافق القيمة الإيجارية المسجلة في عقد الإيجار مع أسعار الإيجار في المنطقة.
- ثبوت عدم جدية المستفيد في التمكين والبحث عن عمل.
- عدم إضافة جميع التابعين في السكن.
- اختلاف بيانات الزيارة الميدانية عن البيانات المسجلة في المنصة.
- تجاوز مبلغ الضريبة المسجل على السجل التجاري للحد المانع.
- ارتفاع الدخل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.
- عدم الرد على اتصالات الباحث الاجتماعي عدة مرات.
- أن يكون مقدم الطلب طالبًا عمره أقل من 25 سنة.
- عدم الدقة في تحديد صلة القرابة مثل تسجيل حفيد/ة بحالة ابن أو ابنة.
- يحق لمقدم الطلب تقديم اعتراض مع إرفاق المستندات الداعمة من خلال أيقونة الاعتراضات في المنصة  


شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
- الإقامة الدائمة في المملكة.
- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
- التأكيد على البيانات المدخلة.
- إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.


خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق). 
- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.

خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.

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