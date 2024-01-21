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عاجل.. أسباب عدم أهلية الدعم السكني 1445

الرهن العقاري - سكني
سكني
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لبرنامج "سكني" مع سؤال أحد الأشخاص بشأن أسباب عدم أهلية الدعم السكني.


"سكني" يوضح أسباب الاستبعاد من الدعم:

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قال المستفيد: "أنا زمان يمكن ٨ سنوات أو أكثر مسجل في الدعم، وطلع عدد النقاط واخترت الأشياء اللي أفضلها وكنت مؤهلا للدعم خلال السنوات اللي راحت، الآن أدخل البرنامج يطلع لي غير مؤهل؟.. أنا كنت أدرس برا المملكة ورجعت الآن".

أضاف البرنامج: "يمكنك الاطلاع على أسباب عدم أهلية الاستحقاق السكني وذلك من خلال زيارة حسابك الشخصي في منصة سكني".

أسباب عدم الأهلية:


ومن الأسباب التي تؤدي لإبعاد المستفيد عن الدعم ما يلي:

1- وجود ضريبة مسجلة في السجل التجاري الخاص بالعائلة، تتجاوز هذه الضريبة الحد الأدنى المسموح للحصول على الدعم.
2- وجود بعض المشاكل في الحساب البنكي الخاص بالمستفيد.
3- عدم توظيف أحد المستفيدين في القطاع الحكومي بالمملكة.
4- عدم تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة بالكامل.
5- عدم البحث عن فرصة عمل بجدية من قبل المستفيد.
6- عدم إضافة جميع المستفيدين.
7- زيادة الدخل الشهري الخاص بالمستفيد عن الحد المسموح.
8- رفض المستفيد طلب الإضافة وعدم قبوله كمستفيد.
9- البقاء خارج المملكة العربية السعودية لمدة تتجاوز أكثر من 12 شهرا.
10- امتلاك المستفيد لأكثر من سيارة خاصة.
11- إذا لم يقدم المستفيد عقد إيجار إلكتروني خاص بالمكان الذي يسكن به.
12- إذا كان المستفيد مقيم في أي من أديره الإيواء.
13- إذا سن المستفيد أقل من 18 عاما.
14- إذا دخل المستفيد من الضمان الاجتماعي السجن.

شروط الدعم الإسكاني للمطلقات والأرامل

أتاحت وزارة الإسكان برامج لدعم السيدات المطلقات والأرامل ممن لا يمتلكون سكن خاص لهم ولا تتوفر لهم الاستطاعة المالية لتوفيره، عند توفر الشروط اللازمة وهى كالتالي:
1ـ التمتع بالجنسية السعودية.
2ـ بالنسبة للمطلقة لا يكون مر أقل من عامين على وقت الطلاق، وبالنسبة للأرملة فلا توجد قيود.
3ـ عمر المطلقة لا يقل عن 25 عام، أما الأرملة فلا قيود عليها.
4ـ عدم امتلاك منزل باسم المتقدمة.
5ـ يجب أن تكون السيدة مُقدمة بإحدى برامج الضمان الاجتماعي.
6ـ وجود مستندات تثبت الطلاق أو وفاة الزوج.
7ـ لا تكون مستفيدة من أي صورة من صور الدعم العقاري.


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