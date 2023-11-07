الثلاثاء، 23 ربيع الثاني 1445 ، 07 نوفمبر 2023

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عاجل..أخبار السعودية.. 14 قرارًا.لمجلس الوزراء وعشرات الوظائف في مختلف التخصصات

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

مجلس الوزراء يتابع التطورات في غزة ويؤكد وقوف المملكة بجانب فلسطين
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة يصل مصر لبحث إيصال المساعدات إلى غزة
أفادت فضائية "الإخبارية"، بوصول فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مصر لبحث آلية إيصال المساعدات السعودية إلى قطاع غزة.

بشأن غزة.. وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره النمساوي
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرج.

14 قرارًا.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

جريمة نكراء.. تحرك عاجل لشرطة الرياض للقبض على 4 أشخاص
إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على 4 أشخاص لارتكابهم حوادث سرقة وسطو وسلب.

تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بالشمري في حائل لارتكابه جريمة بشعة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة حائل، فيما يلي نصه:

أمطار الرياض.. مشاهد جوية للسيول وهي تعانق الرمال الذهبية
استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، جرت اليوم السيول التي ملأت روضة أم الذيابة وعانقت رمال الهماء الذهبية بالأرطاوية في الرياض.

"إنجاد" يتحرك للبحث عن مفقود روضة خريم في الرياض
أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، الذي يضم مختصين ومتمرسين في فريق تطوعي رائد "إنجاد"، ومعتمد لدى الدفاع المدني، أنه تلقى بلاغًا عاجلًا عن مفقود بروضة خريم في الرياض.

"الزكاة" تعلن عن مزاد لبيع سيارات بجمارك ميناء جازان
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات بجمرك ميناء جازان، وفق الضوابط والاشتراطات المحددة.

وزارة الطاقة تطرح عشرات الوظائف في مختلف التخصصات
أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر 65 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

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