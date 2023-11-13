الإثنين، 29 ربيع الثاني 1445 ، 13 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أخبار السعودية: وظائف من "STC" براتب 5 آلاف ريال وموعد نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الاثنين، الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

توضيح من "الموارد" بشأن منح دراسية مُقدَّمة من الضمان الاجتماعي
نفت وزارة المواد البشرية، الإعفاء من الرسوم أو منح دراسية مقدمة من قبل الضمان الاجتماعي.

محظورات إدارة أموال جرائم غسل الأموال (تفاصيل)
طرحت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، مشروع نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما في ذلك جرائم الفساد، وذلك عبر منصة "استطلاع"، لأخذ رأي العموم بشأنه.

الجوازات تنفي وجود حساب رسمي لها على تطبيق "واتساب"
 نفت المديرية العامة للجوازات، وجود حساب رسمي لها لخدمة المستفيدين عبر تطبيق واتساب " WhatsApp".

موعد إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول
يواصل نحو 6 ملايين طالب وطالبة، اليوم الاثنين، الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة.

براتب 5 آلاف ريال.. "STC" تطرح وظائف وتأمينات لكافة المؤهلات
أعلن شركة مراكز الاتصال "إحدى شركات مجموعة الاتصالات الحكومية" عن فتح باب التقديم لشغل وظائف للعمل في منصات التواصل ومركز الاتصال بمدينة "الرياض" لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي
تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، أهم الخطوات اللازمة لإصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي.

شاهد.. تدفق شلالات الأمطار بجدة غرب منطقة تبوك
بالتزامن مع الحالة الجوية والطقس غير المستقر بأجواء المملكة، تدفقت، صباح اليوم الاثنين، شلالات الأمطار غرب منطقة تبوك نتيجة تساقط أمطار غزيرة أدت لجريان السيول.

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