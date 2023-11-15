عاجل.. أخبار السعودية.. نتائج الفصل الدراسي الأول وبشرى من "الموارد"

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
الرابط بالخطوات.. كيف تستعلم عن نتائج الفصل الدراسي الأول بمدارس المملكة؟
أتاحت وزارة التعليم، نتائج الفصل الدراسي الأول لنحو 6 ملايين طالب وطالبة، في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، وذلك عبر منصة "نور".
تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تصل إلى نحو 495 مليون ريال
تواصلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، لتسجل ما يقرب من 495 مليون ريال، بعد ما يقرب من أسبوعين من انطلاقها.
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزةغادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الأربعاء، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
بشرى من "الموارد": إطلاق "شهادة الخدمة" للأفراد العاملين بمنشآت القطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق خدمة "شهادة الخدمة" للأفراد العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر منصة قوى.
ارتكبا هذه الجريمة.. "التجارة" تشهِّرُ بمواطن ومقيم في الرياض
شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من الجنسية الهندية، وذلك بعد صدور حكم قضائي قطعي الثبوت يدينهما بارتكاب جريمة التستر في أنشطة المقاولات بمدينة الرياض.
رد رسمي حول تأثير العمالة المنزلية على استحقاق حساب المواطنقال حساب المواطن، إن العمالة المنزلية لا تؤثر على استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.
بمشاركة 50 جهة.. انطلاق "منتدى مسك العالمي" بـ 100 جلسة حوارية
تنطلق النسخة السابعة لمنتدى مسك العالمي اليوم الأربعاء تحت شعار "فكّر وأثّر" حيث يستضيف مطل البجيري بالمنطقة التاريخية في الدرعية الزوار والمشاركين في المنتدى من القادة والمفكرين والمبتكرين والمبدعين على مدى ثلاثة أيام.
أنهار جارية.. شاهد قوة سيول القرن والرقابية بمهد الذهب في المدينة
استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت صباح اليوم الأربعاء، السيول كالأنهار في القرن والرقابية بمحافظة مهد الذهب نتيجة أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة.