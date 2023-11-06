عاجل.. أخبار السعودية.. موعد مكافأة نوفمبر للطلاب ووقف معاش الضمان في هذه الحالات

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
قبل صرف دفعة نوفمبر.. تنبيه من حساب المواطن بشأن الآيبان البنكي
أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن تغيير الآيبان البنكي للمستفيد، وذلك قبل ثلاثة أيام من إيداع الدفعة 72 – لشهر نوفمبر.
تحذير من إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي في هذه الحالات
يُشترط جدية المستفيد في البحث عن عمل؛ لاستمرار الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.
"التعليم" تحدد موعد صرف مكافأة نوفمبر للطلاب وخطوات الاستعلام
حددت وزارة التعليم، موعد صرف مكافأة طلاب المدارس من خلال نظام نور.
تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة والرياض ومعظم المناطق لـ11 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى العاشرة مساءً.
الإطاحة بمقيمين بجدة لتحويلهما سكنهما إلى وكر لهذه الجريمة
قبضت شرطة محافظة جدة على مقيمَين من الجنسيتين السورية والفلسطينية، لاتخاذهما سكنهما مقرًا لشركة سفر وسياحة وهمية وتزوير وثائق رسمية وبيعها والترويج لنشاطهما بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بالفيديو.. سجين: رفيق السوء ضللني وأفسد حياتي
يحكي سجين جاء من إحدى الدول العربية، يخفي كمية من الحبوب المخدرة، بمساعدة من صديقه، الذي تكفل بدسها جيدا في حاجياته من ملابس وأطعمة
فيديو مذهل.. السيول تجري مع تدفق شلالات الأمطار بالحريق جنوب الرياض
استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تدفقت اليوم شلالات الأمطار نتيجة السيول القوية بعد تساقط كميات غزيرة من الأمطار على محافظات الحريق وعفيف والدوادمي بمنطقة الرياض.
تعليق الدراسة المسائية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة
كشفت وكالة تعليق الدراسة، أن جامعة الملك عبد العزيز قررت تعليق الدراسة في المحاضرات المسائية بعد الساعة 3 عصرا في مقر الجامعة بجدة وفرعها برابغ.
بشرى سارة.. الموارد البشرية تُطلق برنامج تأهيل الخريجين
أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي اليوم, "برنامج جدير"؛ لتأهيل وتدريب المتميزين من حديثي التخرج.
"تقويم التعليم" تطلق المرحلة الثانية من "برنامج جاهزية"
أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب المرحلة الثانية من "برنامج جاهزية"، وهو أحد مبادراتها الوطنية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ الذي يهدف إلى رفع جاهزية خريجي الجامعات السعودية القادرين على المنافسة عالميًا، وتعزيز المواءمة مع متطلبات سوق العمل.
"الزكاة" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقراراتها
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 12 نوفمبر الجاري.
التعليم تطلق "الهاتف الاستشاري" للطبة وأولياء أمورهم
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارتي التوجيه الطلابي (البنين، البنات) خدمة الهاتف الاستشاري.