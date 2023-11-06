الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أخبار السعودية.. موعد مكافأة نوفمبر للطلاب ووقف معاش الضمان في هذه الحالات

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

قبل صرف دفعة نوفمبر.. تنبيه من حساب المواطن بشأن الآيبان البنكي
أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن تغيير الآيبان البنكي للمستفيد، وذلك قبل ثلاثة أيام من إيداع الدفعة 72 – لشهر نوفمبر. 

تحذير من إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي في هذه الحالات
يُشترط جدية المستفيد في البحث عن عمل؛ لاستمرار الحصول على معاش الضمان الاجتماعي. 

"التعليم" تحدد موعد صرف مكافأة نوفمبر للطلاب وخطوات الاستعلام
حددت وزارة التعليم، موعد صرف مكافأة طلاب المدارس من خلال نظام نور.

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة والرياض ومعظم المناطق لـ11 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى العاشرة مساءً.

الإطاحة بمقيمين بجدة لتحويلهما سكنهما إلى وكر لهذه الجريمة
قبضت شرطة محافظة جدة على مقيمَين من الجنسيتين السورية والفلسطينية، لاتخاذهما سكنهما مقرًا لشركة سفر وسياحة وهمية وتزوير وثائق رسمية وبيعها والترويج لنشاطهما بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بالفيديو.. سجين: رفيق السوء ضللني وأفسد حياتي
يحكي سجين جاء من إحدى الدول العربية، يخفي كمية من الحبوب المخدرة، بمساعدة من صديقه، الذي تكفل بدسها جيدا في حاجياته من ملابس وأطعمة

فيديو مذهل.. السيول تجري مع تدفق شلالات الأمطار بالحريق جنوب الرياض
استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تدفقت اليوم شلالات الأمطار نتيجة السيول القوية بعد تساقط كميات غزيرة من الأمطار على محافظات الحريق وعفيف والدوادمي بمنطقة الرياض.

تعليق الدراسة المسائية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة
كشفت وكالة تعليق الدراسة، أن جامعة الملك عبد العزيز قررت تعليق الدراسة في المحاضرات المسائية بعد الساعة 3 عصرا في مقر الجامعة بجدة وفرعها برابغ.

بشرى سارة.. الموارد البشرية تُطلق برنامج تأهيل الخريجين
أطلق  وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  أحمد الراجحي اليوم, "برنامج جدير"؛ لتأهيل وتدريب المتميزين من حديثي التخرج.

"تقويم التعليم" تطلق المرحلة الثانية من "برنامج جاهزية"
أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب المرحلة الثانية من "برنامج جاهزية"، وهو أحد مبادراتها الوطنية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ الذي يهدف إلى رفع جاهزية خريجي الجامعات السعودية القادرين على المنافسة عالميًا، وتعزيز المواءمة مع متطلبات سوق العمل.

"الزكاة" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقراراتها
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 12 نوفمبر الجاري.

التعليم تطلق "الهاتف الاستشاري" للطبة وأولياء أمورهم
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارتي التوجيه الطلابي (البنين، البنات) خدمة الهاتف الاستشاري.

اقرأ أيضا

امن الطرق
6:05 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. إعادة فتح طريق الهداء في كلا الاتجاهين

برنامج ريف
6:03 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

متى يتم صرف مستحقات دعم برنامج ريف للدفعة الجديدة؟

المرور - الامطار
5:32 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تنبيه مهم من "المرور" للسائقين عند هطول الأمطار

أمطار المملكة
5:16 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

أمطار متفرقة على 10 مناطق بالمملكة.. وجازان تسجل الأعلى بـ16.0 ملمترًا

اقرأ أيضا

محام: 10 ملايين ريال عقوبة من يتورط في هذا الأمر

مشهد إيماني.. تساقط أمطار الرحمة على الكعبة المشرفة والحرم

لهذه الأهداف.. مذكرة تفاهم بين "الغطاء النباتي" و"الموارد البشرية"

الإطاحة بمقيمين بجدة لتحويلهما سكنهما إلى وكر لهذه الجريمة

بالفيديو.. سجين: رفيق السوء ضللني وأفسد حياتي

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أهم 10 9:44 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. تبكير صرف حساب المواطن ووظائف بوزارة الداخلية ونيوم

أخبار السعودية 1:16 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. حملة تبرعات شعبية لإغاثة فلسطين والشروط الجديدة للقبول بالكليات العسكرية

أخبار السعودية 4:33 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. قيمة الاستحقاق في حساب المواطن وآخر موعد لترشيح المعلمين للترقي

أهم 10 9:17 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الدوام الشتوي في المدارس وأسباب ارتفاع أسعار التمور

اقرأ أيضا

778998
3:55 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

فيديو مذهل.. السيول تجري مع تدفق شلالات الأمطار بالحريق جنوب الرياض

جامعة الملك عبدالعزيز
3:17 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تعليق الدراسة المسائية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة

رابط-تسجيل-دخول-الموارد-البشرية-1442
3:08 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

بشرى سارة.. الموارد البشرية تُطلق برنامج تأهيل الخريجين

وزارة العدل
3:07 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تسجيل فوري للصكوك الوقفية عبر الربط الإلكتروني

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

امن الطرق
6:05 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. إعادة فتح طريق الهداء في كلا الاتجاهين

بلينكن
6:02 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

ظهر مرتديا واقيا للرصاص.. وزير الخارجية الأمريكية في زيارة مفاجئة لدولة عربية (صور)

السيرة الذاتية - - توكلنا
5:58 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

خلال دقائق.. 6 خطوات لإنشاء سيرتك الذانية على توكلنا

حساب المواطن - ريال
5:24 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

هل تؤثر الحالة الاجتماعية على الأهلية؟ حساب المواطن يوضح

أمطار المملكة
5:16 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

أمطار متفرقة على 10 مناطق بالمملكة.. وجازان تسجل الأعلى بـ16.0 ملمترًا

أخبار السعودية
5:07 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. موعد مكافأة نوفمبر للطلاب ووقف معاش الضمان في هذه الحالات