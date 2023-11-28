الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

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عاجل.. أخبار السعودية.. طريقة استخراج شهادة امتثال المباني وأمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

أنهى حياة أخيه بطريقة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بالمسعري في الرياض
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

التعليم: بدء اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين الأحد
أكدت وزارة التعليم على كافة مدارس التعليم العام بالمراحل الدراسية الثلاث للبنين والبنات على إجراء اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المكملين في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1445هـ.

"الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق لـ11مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار خفيفة ورياح نشطة وأتربة مثارة على منطقتي مكة المكرمة والرياض.

الدفاع المدني بجدة يخمد حريقًا في محل تجاري بحي المحمدية
أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإنقاذ تحركت اليوم للسيطرة على حريق في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

طريقة استخراج شهادة امتثال المباني 1445.. الشروط والمستندات المطلوبة
كشفت منصة استطلاع، أن تطبيق إصدار شهادة امتثال المباني، بات رسميًا على جميع المباني العائدة ملكيتها للأفراد والشركات الواقعة على الشوارع التجارية ويستثنى من ذلك الفلل السكنية.

منصة مدرستي تعلن إضافة خدمة جديدة بخصوص رصد حضور وغياب الطلاب
أتاحت منصة مدرستي، ثلاث مستجدات لدعم العملية التعليمية، شملت رصد حضور وغياب الطلبة آليًا للحصص المتزامنة في المنصة، في خطوة تهدف لاستثمار الوقت والجهد.

بكل سهولة.. خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة أبشر
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة "أبشر" بعد تجديدها.

تنبيه مهم بخصوص كلمة المرور لمستفيدي حساب المواطن
كشف حساب المواطن عن آلية استعادة كلمة المرور للمستفيدين من برنامج الدعم.

رابط التقديم.. هيئة التخصصات الصحية تطرح وظائف قانونية وهندسية بالرياض
أعلنت هيئة التخصصات الصحية عن توفر وظائف قانونية وهندسية في مقرها الرئيس بالرياض، للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

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