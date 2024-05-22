عاجل.. أخبار السعودية.. رد المملكة على الاعتراف بدولة فلسطين ومواطن ينهي حياة آخر بطريقة بشعة

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





الخارجية: المملكة ترحب بالقرار الإيجابي للنرويج وإسبانيا وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين



تحذير من أمطار وسيول وصواعق على مكة والمدينة و7 مناطق لـ9 مساءً



الداخلية: عقوبة الحج بلا تصريح 10 آلاف ريال



الحج والعمرة: نقل مليون و200 ألف حاج خلال فرضية تحاكي أداء المناسك (فيديو)



الجريدة الرسمية تنشر تعديلات تنظيم العمل المرن



إلغاء حظر بيع وثائق التأمين من خلال المواقع الإلكترونية



جريمة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بمواطن أنهى حياة آخر بهذه الطريقة



شرطة الدمام تقبض على مقيم بسبب فعل مشين



استبعاد هؤلاء من تخفيض غرامات المخالفات المرورية (فيديو)



"قطار الحرمين السريع".. رحلات ميسرة لضيوف الرحمن ودقة في المواعيد خلال موسم الحج



ينتهي غدًا.. طريقة التقديم على وظائف وزارة الخارجية بتأمين وبدلات ومزايا تنافسية

