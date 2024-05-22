عاجل.. أخبار السعودية.. رد المملكة على الاعتراف بدولة فلسطين ومواطن ينهي حياة آخر بطريقة بشعة

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
الخارجية: المملكة ترحب بالقرار الإيجابي للنرويج وإسبانيا وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين
أعربت وزارة الخارجية، عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كلاً من مملكة النرويج ، ومملكة إسبانيا ، وجمهورية إيرلندا باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.. المزيد هنا
تحذير من أمطار وسيول وصواعق على مكة والمدينة و7 مناطق لـ9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا
الداخلية: عقوبة الحج بلا تصريح 10 آلاف ريال
أعلنت وزارة الداخلية، أن عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج، تصل إلى 10 آلاف ريال بحق كل من يُضبط ولا يوجد لديه تصريح حج في المناطق الجغرافية المعلنة.. المزيد هنا
الحج والعمرة: نقل مليون و200 ألف حاج خلال فرضية تحاكي أداء المناسك (فيديو)
أعلن وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، الدكتور عايض الغوينم عن تنفيذ فرضية تحاكي أداء مناسك الحج للتأكد من جاهزية نقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.. المزيد هنا
الجريدة الرسمية تنشر تعديلات تنظيم العمل المرن
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، نص التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لنظام العمل، المتعلقة بتنظيم العمل المرن.. المزيد هنا
إلغاء حظر بيع وثائق التأمين من خلال المواقع الإلكترونية
طرحت هيئة التأمين، مشروع تعديل لائحة عمليات التأمين الإلكترونية عبر منصة "استطلاع" وذلك لأخذ رأي العموم بشأنه.. المزيد هنا
جريمة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بمواطن أنهى حياة آخر بهذه الطريقة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه.. المزيد هنا
شرطة الدمام تقبض على مقيم بسبب فعل مشين
قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، على المقيم من الجنسية اليمنية، عبدالله سالمين سالم علي لتحرشه بامرأة.. المزيد هنا
استبعاد هؤلاء من تخفيض غرامات المخالفات المرورية (فيديو)
أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم استبعاد أي شخص من تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المرتكبة قبل تاريخ 18 / 04 / 2024م بنسبة (50%) في حال ارتكاب هذه المخالفات.. المزيد هنا
"قطار الحرمين السريع".. رحلات ميسرة لضيوف الرحمن ودقة في المواعيد خلال موسم الحج
يعد قطار الحرمين السريع أحد أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم، إذ تبلغ سرعته 300 كم في الساعة مستخدمًا أنظمة إشارات واتصالات متطورة.. المزيد هنا
ينتهي غدًا.. طريقة التقديم على وظائف وزارة الخارجية بتأمين وبدلات ومزايا تنافسية
كشفت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية، عن توفر وظائف تعاقدية بمسمى "ملحق" لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في سفارة المملكة، على النحو التالي.. المزيد هنا