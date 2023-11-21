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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أخبار السعودية.. التسجيل لاختبار القدرة المعرفية الورقي وسر فارق التوقيت في الصلوات بين مكة والرياض

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

طريقة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي للمتقدمين للوظائف الإدارية
يواصل المركز الوطني للقياس (قياس) لليوم الثاني على التوالي، استقبال طلبات التسجيل في اختبار (القدرة المعرفية) الورقي، في عدد من مدن ومحافظات المملكة.

إنذار أحمر من أمطار غزيرة في الرياض و5 مناطق لـ 11 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

لكافة المؤهلات.. وظائف بقوات الدفاع الجوي في عدة مناطق بالمملكة
أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي، عن طرح وظائف على برامج التعاقد المباشر للمساندة في المنطقة الوسطى، والغربية، والشرقية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

تحذير من "سدايا" حول البيانات المسجلة على جهاز طفلك
طالبت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بضرورة مراجعة البيانات المسجلة على جهاز طفلك أو الألعاب الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم.

"المسند" يكشف سر فارق التوقيت في دخول الصلوات بين مكة والرياض
كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبد الله ‌المسند، سر فارق التوقيت 10 دقائق بين مكة والرياض في يوم واحد.

تنبيه مهم من التأمينات حول موعد صرف معاشات التقاعد
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أنه يتم صرف المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في الأول من كل شهر ميلادي.

لماذا يتم احتساب راتب الزوجة ضمن دخل الأسرة؟.. رد من حساب المواطن
أعلن حساب المواطن، أنه يتم احتساب دخل الزوجة ضمن مصادر الدخل للأسرة في بياناتها عبر برنامج الدعم. 

10 دول تتصدر قائمة مساعدات المملكة خلال 2023
كشفت إحصاءات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن أكثر الدول المستفيدة من دعم المركز، من بين 94 دولة تلقت مساعدات إغاثية وتبرعات بأكثر من 2625 مشروعًا، حتى 31 من أكتوبر 2023.

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني تصل إلى 525 مليون ريال
سجلت تبرّعات "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة" نحو 525 مليون ريال بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع على إطلاقها.

أكثر من 5 ملايين زائر للمسجد النبوي خلال أسبوع
أعلنت وكالة رئاسة المسجد النبوي، عن استقبال أكثر من خمسة ملايين مصل وزائر خلال الأسبوع الأول من شهر جمادى الأولى الجاري.

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