عاجل.. أخبار السعودية.. إيداع دعم حساب المواطن بهذا الموعد وجوائز مشاريع خدمة ضيوف الرحمن

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر يناير وطريقة الاستعلام عن الأهلية

أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 74 لشهر يناير في حسابات المستفيدين غدًا الأربعاء.



وزير الحج يعلن عن جوائز مالية لأفضل 3 مشاريع ريادية لخدمة ضيوف الرحمن (فيديو)

أعلن وزير الحج، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن اعتماد جائزة جديدة لتحفيز رواد الأعمال في إنتاج أعمال متميزة لخدمة ضيوف الرحمن.



مليون معتمر وزائر يتنقلون بين مكة والمدينة شهريا (فيديو)

أعلن نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح أن حولي 800 ألف معتمر يتنقلون بين مكة المكرمة والمدينة المنورة شهريا.



نائب وزير الحج: نستهدف 30 مليون زائر ومعتمر في العام (فيديو)

أكد نائب وزير الحج، الدكتور عبد الفتاح مشاط، على أن الوزارة تستهدف 30 مليون زائر ومعتمر سنويًا، وهو ما يعني أننا نتحدث عن تنظيم "حج" كل شهر من شهور السنة.



5 خطوات للحصول على سيارة من الضمان الاجتماعي المطور .. وكيفية التسجيل

الضمان الاجتماعي هو أحد الخدمات المهمة التي وفرتها الحكومة للمواطنين، يمكنهم من الحصول على دعم جيد، أيضا يعد ركيزة أساسية يعتمد عليها أصحاب الدخل المنخص.



وثيقة نادرة لبيع عقار في الرياض بـ 31 ريالًا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة عقارية نادرة يرجع تاريخها إلى عام 1315هـ.



توضيح عاجل من الجوازات بشأن السفر لقطر بالهوية الوطنية لمشاهدة كأس آسيا 2023



أوضحت المديرية العامة للجوازات شروط السفر لدولة قطر بالهوية الوطنية لمشاهدة كأس آسيا 2023.



بيان مهم لـ "التجارة" بشأن تعديل عقد تأسيس الشركات عبر منصة الأعمال

دعت وزارة التجارة، الشركات القائمة التي تم تأسيسها "قبل سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير 2023م" إلى المبادرة بتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد، عبر "منصة الأعمال" التابعة لمركز الأعمال الاقتصادية.



بدأ اليوم.. خطوت وشروط مزاد حرف وحرفين للوحات الإلكتروني عبر "أبشر"

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، بدء مزاد جديد للوحات المرورية المميزة عبر منصة أبشر.

