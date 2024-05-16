عاجل.. أخبار السعودية.. أعداد حالات الزواج والطلاق بالمملكة وانخفاض سعر طبق البيض

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





النص الكامل لكلمة ولي العهد في قمة المنامة



المملكة تدين وتستنكر محاولة اغتيال رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا



الساعات القادمة.. تحذير لسكان الرياض و4 مناطق من سحب ركامية وأمطار غزيرة



لهذا السبب.. رسميًا منع استيراد مركبات 20 شركة



انخفاض سعر طبق البيض في المملكة لهذا الرقم



أعداد حالات الزواج والطلاق في المملكة لعام 2020 (بيان رسمي)



حقيقة اندلاع حريق في محطة وقود بعد انفجار جوال أثناء الدفع الإلكتروني



توضيح من "المرور" بخصوص استرداد مبلغ المخالفات المرورية



خصم نصف دعم حساب المواطن بعد زيادة حق الإعاشة في الراتب؟.. البرنامج يوضح



لطالبي العمل.. تعرف على طريقة التواصل مع جمعية توطين الوظائف



مزايا بالجملة.. المالية تعلن بدء التقديم ببرنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف

