الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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عاجل.. أخبار السعودية.. أعداد حالات الزواج والطلاق بالمملكة وانخفاض سعر طبق البيض

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

النص الكامل لكلمة ولي العهد في قمة المنامة

بدأ أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة ورؤساء وفود الدول العربية، في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم، أعمال الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.. المزيد هنا

المملكة تدين وتستنكر محاولة اغتيال رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا

 أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لمحاولة اغتيال دولة السيد روبيرت فيكو رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا.. المزيد هنا

الساعات القادمة.. تحذير لسكان الرياض و4 مناطق من سحب ركامية وأمطار غزيرة

حذر خبراء الأرصاد من تشكل السحب الركامية في بعض مناطق المملكة خلال الساعات القادمة، خاصة مع ساعات ما بعد ظهر وعصر اليوم الخميس.. المزيد هنا

لهذا السبب.. رسميًا منع استيراد مركبات 20 شركة

منعت هيئتا المواصفات والمقاييس والجودة، والموانئ العامة، استيراد مركبات 20 شركة مصنعة.. المزيد هنا

انخفاض سعر طبق البيض في المملكة لهذا الرقم

كشفت هيئة الإحصاء عن تراجع سعر طبق البيض في المملكة، وتباين أسعار الحليب والجبن خلال شهر إبريل الماضي، على أساس شهري.. المزيد هنا

أعداد حالات الزواج والطلاق في المملكة لعام 2020 (بيان رسمي)

أوردت "قناة السعودية"، إحصائية بأرقام حالات الزواج والطلاق في المملكة لعام 2020، استنادًا إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء.. المزيد هنا 

حقيقة اندلاع حريق في محطة وقود بعد انفجار جوال أثناء الدفع الإلكتروني

نفت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود في المملكة، صحة الفيديو المتداول لاندلاع حريق في محطة وقود بعد انفجار الجوال أثناء الدفع الإلكتروني لبطاقة الصراف، قائلة إنه غير صحيح.. المزيد هنا

توضيح من "المرور" بخصوص استرداد مبلغ المخالفات المرورية

كشفت الإدارة العامة للمرور، طريقة استرداد قائد السيارة مبلغ المخالفات المرورية بعد قبول الاعتراض عليها.. المزيد هنا

خصم نصف دعم حساب المواطن بعد زيادة حق الإعاشة في الراتب؟.. البرنامج يوضح

من الأسئلة التي لا يتوقف حساب المواطن عن استقبالها، ما يتعلق منها بالخصم من قيمة الدعم.. المزيد هنا

لطالبي العمل.. تعرف على طريقة التواصل مع جمعية توطين الوظائف

تعمل جمعية توطين الوظائف على خلق الفرص الوظيفية في مختلف المجالات، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030.. المزيد هنا

مزايا بالجملة.. المالية تعلن بدء التقديم ببرنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف

أعلنت وزارة المالية، إطلاق النسخة الرابعة من برنامج "تأهيل المتميزين" الذي يستهدف استقطاب حديثي التخرج من الجامعات والمؤهلين علميًا من الكوادر الوطنية المتميزة.. المزيد هنا

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النص الكامل لكلمة ولي العهد في قمة المنامة

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